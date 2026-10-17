Un millonario hurto quedó registrado en cámaras de seguridad de un establecimiento Oxxo en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Allí, cuatro hombres habrían ingresado al local y, tras aparentar ser clientes, intimidaron con un arma de fuego a una empleada para apoderarse de mercancía.
Uno de los sujetos sacó lo que sería un arma de fuego mientras sus acompañantes revisaban diferentes espacios del establecimiento. Los hombres llegaron hasta la zona de la caja registradora y otros lugares donde estaban almacenados productos que no se encontraban disponibles para los clientes.
🔴 Así fue el millonario robo que cuatro hombres habrían cometido a un Oxxo en Modelia, en el occidente de Bogotá; tres de ellos fueron capturados.Lee También
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 17, 2026
Las imágenes muestran además cómo los presuntos responsables utilizaron dos bolsas grandes para guardar cajas de cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos. En una grabación del exterior se observa a los hombres salir corriendo del establecimiento con la mercancía, cuyo peso incluso habría dificultado su desplazamiento.
El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de una alerta emitida por la central de radio a las patrullas del CAI Modelia. Los uniformados reaccionaron y lograron interceptar a tres de los cuatro sospechosos en una vía pública, cuando aparentemente intentaban escapar del sector.
Los tres capturados, de nacionalidad venezolana, quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá establecer su eventual responsabilidad por los hechos. Cabe mencionar que la captura ocurrió en flagrancia, luego de la reacción de los policías que atendieron el reporte del hurto.
Finalmente, las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar situaciones que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.
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