Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en el hurto de una camioneta que había sido robada en el norte de la ciudad.

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(Vea también: Atraparon a sujeto que atracó carro en Bogotá y descubrieron que ya tenía 8 procesos por casos similares)

De acuerdo con la Policía Nacional, el vehículo fue localizado en un lavadero del barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos. Los uniformados llegaron hasta el lugar gracias al sistema de geolocalización GPS del automotor.

Cuando advirtieron la presencia de las patrullas, los cinco sospechosos habrían intentado escapar, pero fueron interceptados por los policías.

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Hallaron inhibidores de señal y otros dispositivos electrónicos

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un inhibidor de señal, radios, otros dispositivos electrónicos y una placa de identificación vehicular que, según la información oficial, podría estar relacionada con una alteración de los sistemas de identificación del automotor.

Las cinco personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria, mientras las autoridades avanzan en el proceso correspondiente.

Los capturados tendrían antecedentes por hurto de vehículos

Según la información entregada por la Policía, los capturados registran antecedentes por hurto de automotores. Además, uno de ellos tendría una medida de detención domiciliaria relacionada con este mismo tipo de conducta delictiva.

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