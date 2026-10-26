Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para vivir un cierre de octubre lleno de ciencia, cine y creatividad gracias a la programación especial que YAWA diseñó para toda la familia. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las actividades arrancarán el viernes 30 de octubre con una función al aire libre de ‘Cine YAWA, un cielo abierto’. En esa jornada, la plazoleta YAWA será el escenario para la proyección de la película estadounidense ‘Men in Black: Hombres de negro’, dirigida por Barry Sonnenfeld y estrenada en 1997. La función está prevista para las 7:00 de la noche y contará con la presencia de John Ordóñez como invitado especial. El acceso no tiene costo, pero es necesario realizar inscripción previa para asegurar el cupo.

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Además del cine, quienes acudan al evento podrán participar en un concurso de disfraces en el que serán premiadas las tres propuestas más creativas, una invitación al juego y la imaginación que se suma al ambiente de Halloween. La iniciativa pone énfasis en la interacción familiar y el disfrute conjunto de las actividades culturales, integrando distintas expresiones de entretenimiento y conocimiento.

La programación continúa el sábado 31 de octubre, momento en el que el espacio toma un enfoque científico y divulgativo pensado para los más pequeños. Ese día se llevará a cabo una nueva edición de Microscopio Podcast, una propuesta especialmente dirigida a niños y sus familias que busca responder inquietudes sobre el mundo natural. En esta oportunidad, la pregunta que llevará el encuentro será: “¿Todos los murciélagos se alimentan de sangre?”, abriendo el diálogo para desmitificar y aprender sobre estos animales.

El evento iniciará a las 10:00 de la mañana en el Samán de YAWA y contará con Gabriela Supelano como anfitriona, acompañada de Alejandra Perea. Ambas guiarán la conversación y responderán las preguntas del público infantil con base en información científica, generando así un espacio de aprendizaje y curiosidad. Este encuentro también requiere inscripción previa y tiene un aforo limitado a 30 personas. Durante la jornada sabatina se retomará el concurso de disfraces, manteniendo los premios para la creatividad.

Según el reportaje de Noticiero 90 Minutos, YAWA propone un cierre de mes en el que el entretenimiento, la ciencia y la cultura convergen en experiencias para toda la familia, aprovechando las festividades de Halloween como pretexto para acercar el conocimiento y el arte a la comunidad caleña.

¿Qué actividades ofrece YAWA en Cali para celebrar Halloween?

La oferta de YAWA en Cali incluye cine al aire libre con la proyección de la película ‘Men in Black: Hombres de negro’, concursos de disfraces para premiar la creatividad y espacios de divulgación científica como Microscopio Podcast, enfocado en responder preguntas sobre murciélagos a los más pequeños y sus familias, según Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo se puede participar en las actividades de YAWA durante octubre?

Para ser parte de las actividades propuestas por YAWA, es necesario inscribirse previamente a través de los enlaces que la organización ha dispuesto en sus redes sociales. Tanto la función de cine como el evento de Microscopio Podcast son de entrada libre, pero cuentan con cupos limitados que requieren registro adelantado, según indica la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.