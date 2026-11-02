Por: Portal Bogotá

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La llegada de la Primera Línea del Metro de Bogotá representa una oportunidad laboral importante para los habitantes de la ciudad, especialmente en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha organizado una feria de empleo específica para quienes buscan un puesto de trabajo en el marco de este megaproyecto. El evento se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Salón de Protocolos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, ubicado en la calle 17 sur #18-49.

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Esta feria se perfila como una plataforma directa para quienes desean integrarse al proyecto del Metro de Bogotá. Según datos publicados en el portal oficial de la Alcaldía, durante la jornada los asistentes podrán acceder a información detallada sobre las vacantes disponibles y los perfiles requeridos. Entre los cargos que se ofrecen están posiciones técnicas y operativas, como auxiliar de obra, oficial hidráulico, aparejador, auxiliar de tráfico, técnico de aire acondicionado, operador de grúa pórtico, soldador, mampostero y técnico electricista. Además, existen oportunidades para ayudante de plomería, auxiliar de señalización, operador de minicargador, cadenero, plomero e ingenieros de obra.

Las personas interesadas en alguna de estas vacantes deben presentarse en la feria con su hoja de vida actualizada, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Alcaldía. Allí podrán conocer a detalle los requisitos y el proceso de selección, el cual será explicado en el mismo espacio. Además, se resalta que los procesos de selección en “Metro Línea 1” son completamente gratuitos. No es necesario realizar ningún pago de trámites, cursos, tiquetes, exámenes o certificados para poder acceder a una de estas oportunidades laborales. La Alcaldía recomienda a los y las aspirantes que estén atentos y no confíen en personas o entidades que soliciten dinero a cambio de una supuesta garantía de contratación.

Este tipo de iniciativas están enfocadas en apoyar a la fuerza laboral de la ciudad y facilitar la transparencia y el acceso equitativo a trabajos en grandes proyectos urbanos.

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo para trabajos en la Primera Línea del Metro de Bogotá?

La feria de empleo organizada para el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá lugar el martes 3 de noviembre de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. El sitio del evento es el Salón de Protocolos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, situado en la calle 17 sur #18-49, según lo informó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué cargos están disponibles en la feria de empleo del Metro de Bogotá?

Entre los cargos ofrecidos en la feria de empleo del Metro de Bogotá se encuentran auxiliar de obra, oficial hidráulico, aparejador, auxiliar de tráfico, técnico de aire acondicionado, operador de grúa pórtico, soldador, mampostero, técnico electricista, ayudante de plomería, auxiliar de señalización, operador de minicargador, cadenero, plomero e ingenieros de obra. Los detalles y requisitos para cada vacante se pueden consultar presencialmente durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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