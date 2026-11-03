Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, como parte de su compromiso por facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales, pone en marcha la estrategia móvil “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. A través de la Unidad Móvil de Atención, se busca acercar los servicios de empleo a la ciudadanía, desplazándose por distintas localidades y barrios para ofrecer alternativas de trabajo a quienes se encuentren en búsqueda activa de empleo. Una de sus más recientes jornadas tiene lugar en la localidad de Engativá, donde la Unidad Móvil estará presente del 3 al 7 de noviembre de 2026, de acuerdo con información oficial del Distrito publicada en Portal Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Durante estas fechas, las personas interesadas pueden acercarse con su hoja de vida al Centro Comercial Titán Plaza, ubicado en la avenida Boyacá #80-94. El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 08:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y los sábados entre las 08:00 a. m. y las 12:00 m. En ese punto estarán habilitados varios servicios, como el registro en el Servicio Público de Empleo, orientación ocupacional, acceso a vacantes actualizadas, ofertas de formación y asesoría especializada para empresarios que deseen vincular talento humano.

Además, la Agencia Distrital de Empleo ha reiterado que el propósito de la Unidad Móvil es facilitar la interacción directa entre quienes buscan una opción de trabajo y quienes ofrecen vacantes, promoviendo así una conexión efectiva en el mercado laboral local. La programación y listado actualizado de vacantes a las que se puede postular están disponibles en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y en el canal de WhatsApp de la Agencia Distrital de Empleo, lo que garantiza una comunicación dinámica y abierta para la comunidad interesada.

Esta iniciativa es reconocida por su itinerancia semanal en diferentes puntos de la ciudad, lo que permite cubrir un amplio espectro de localidades y garantizar que los servicios lleguen de manera equitativa a toda la población. Según Portal Bogotá, esta estrategia también fortalece la oferta de formación y capacitación para facilitar la empleabilidad, complementando así las opciones laborales con cursos para mejorar competencias profesionales de los postulantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a la oferta laboral de la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo en Engativá?

Las personas interesadas deben llevar su hoja de vida al Centro Comercial Titán Plaza, avenida Boyacá #80 -94, en los horarios indicados. Allí podrán registrarse, recibir orientación profesional, aplicar a vacantes y conocer opciones de formación, tal como lo menciona Portal Bogotá.

¿Qué servicios ofrece la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo en Bogotá?

De acuerdo con la información del Distrito, la Unidad Móvil brinda servicios como registro en el Servicio Público de Empleo, acceso a vacantes, asesoría en orientación ocupacional, ofertas de formación y acompañamiento para empresarios que buscan contratar personal en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z