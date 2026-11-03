Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Gustavo Petro enfrentó una nueva polémica en redes sociales luego de que circulara una fotografía en la que, presuntamente, aparece en una "actitud amorosa" con Yanai Kadamani, quien ocupó el cargo de ministra de Cultura. La imagen en cuestión captó la atención de numerosos usuarios y rápidamente se convirtió en motivo de debate sobre la relación entre el mandatario y la exfuncionaria. Sin embargo, la autenticidad de la foto fue puesta en duda por varios sectores y desató comentarios que oscilaron entre la incredulidad y la crítica.

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En respuesta a la expansión de la imagen por distintas plataformas digitales, Gustavo Petro decidió pronunciarse de manera pública para aclarar la situación. Utilizando su cuenta en la red social X, el jefe de Estado fue directo y desmintió cualquier relación romántica manifestada por la fotografía. Según Petro, "La foto que hicieron circular en actitud amorosa con la exministra de Cultura Yanai Kadamani era completamente falsa. Es una foto hecha en inteligencia artificial". Así, el mandatario aseguró que la supuesta evidencia de cercanía entre ambos era producto de la manipulación digital.

Este episodio reflejó, una vez más, cómo las herramientas modernas de inteligencia artificial pueden emplearse para crear contenido visual que parece verídico, pero en realidad es falso. La declaración de Gustavo Petro dejó al descubierto la facilidad con la que pueden fabricarse imágenes que perjudiquen la imagen pública de figuras políticas y fomentar rumores sin fundamento. Además, el caso motivó una ola de opiniones entre quienes inicialmente creyeron en la autenticidad de la imagen y aquellos que, desde un principio, sospecharon de su origen y veracidad.

El incidente reabre la discusión sobre los riesgos de la manipulación digital en contextos políticos, donde la propagación de contenido falso puede tener repercusiones inmediatas y escalar hasta afectar debates nacionales. La situación referente a la fotografía entre Gustavo Petro y Yanai Kadamani demuestra la importancia de la verificación rigurosa de la información que circula en redes sociales, reafirmando la necesidad de una actitud crítica ante lo que a primera vista parece real. De acuerdo con la información proporcionada y citada por el propio Gustavo Petro en su perfil de X, la imagen no corresponde a la realidad y fue enteramente creada con inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la foto con Yanai Kadamani?

Gustavo Petro negó directamente la veracidad de la fotografía a través de su cuenta en X, señalando que la imagen era "completamente falsa" y que había sido fabricada utilizando inteligencia artificial. El presidente recalcó que la supuesta actitud amorosa con Yanai Kadamani nunca existió y rechazó cualquier interpretación que partiera de esa imagen manipulada.

¿Cómo saber si una foto fue creada por inteligencia artificial?

Identificar una imagen generada por inteligencia artificial puede resultar difícil, pues estas herramientas logran simular detalles muy realistas. Sin embargo, la autenticidad puede comprobarse prestando atención a posibles inconsistencias visuales, errores anatómicos, o confirmando la fuente original de la fotografía. En el caso de la imagen que involucró a Gustavo Petro y Yanai Kadamani, la manipulación fue confirmada por el propio mandatario en su cuenta oficial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.