Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito en Bogotá llevó a cabo durante el reciente fin de semana festivo de Halloween una serie de operativos enfocados en la Inspección, Vigilancia y Control (IVC), con el propósito de fortalecer la seguridad, el orden público y las relaciones de convivencia en la localidad. De acuerdo con el balance presentado por la administración local, estas acciones estuvieron dirigidas principalmente a proteger el bienestar de las familias y a garantizar el cumplimiento de las normas en los diferentes barrios de Tunjuelito. Todo el proceso se realizó en coordinación permanente con la Policía Nacional, buscando que las celebraciones se desarrollaran en un entorno seguro y tranquilo.

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El despliegue territorial dio inicio el viernes 30 de octubre en el barrio Santa Lucía, donde el foco fue la intervención para prevenir la expansión no autorizada de actividades económicas sobre el espacio público. Durante la jornada se realizó la inspección de tres establecimientos de comercio, resultando en la suspensión temporal de la actividad por tres días en dos de estos lugares debido a la falta de la documentación necesaria para su funcionamiento. Este tipo de sanción temporal permite a los propietarios regularizar su situación antes de reabrir sus puertas.

La vigilancia continuó el sábado 31 de octubre con un operativo nocturno en bares y establecimientos de entretenimiento del barrio San Carlos. En esa oportunidad, seis locales fueron revisados: dos cumplieron con todos los requisitos establecidos, tres recibieron asesoría pedagógica orientada a tramitar la documentación pendiente, y uno fue suspendido temporalmente, junto con la imposición de un comparendo. Según la alcaldesa local, Claudia Collante, “nuestra prioridad durante este fin de semana de fiesta para las niñas, niños y familias de Tunjuelito fue garantizar calles seguras, ordenadas y tranquilas”.

El domingo 1 y lunes 2 de noviembre, las acciones se trasladaron al sector comercial de El Tunal, donde el esfuerzo estuvo en el control pedagógico al espacio público y la sensibilización de los vendedores informales sobre el respeto al espacio privado y libre tránsito en la plazoleta del centro comercial. La administración local confirmó su intención de seguir programando operativos semejantes para fortalecer la seguridad y el orden, reafirmando su compromiso con el disfrute seguro de los espacios comunitarios, de acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en Tunjuelito durante Halloween?

Durante el fin de semana festivo, las acciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito en materia de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) llevaron a la suspensión temporal de actividades en tres establecimientos por falta de documentación, la sensibilización pedagógica a otros comercios y el refuerzo del control sobre el uso del espacio público, de acuerdo con datos de la administración local.

¿En qué consisten los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en Bogotá?

Los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) consisten en intervenciones dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas en establecimientos comerciales y el uso adecuado del espacio público, e incluyen medidas pedagógicas, correctivas y, en caso necesario, la suspensión temporal de actividades, según información de la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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