Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá sigue siendo una de las regulaciones más dinámicas para controlar la movilidad y la circulación de vehículos, particularmente para los dedicados al servicio de transporte especial. Según información oficial divulgada en el sitio web de la Alcaldía de Bogotá, para el mes de noviembre de 2026 se estableció un calendario específico que afecta a los automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros, sin incluir conductor, dedicados a este tipo de servicio.

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Durante ese mes, los días domingo y ciertos lunes festivos están exentos de la restricción de pico y placa, lo que permite a los conductores planificar sus desplazamientos sin enfrentar sanciones durante esos días. Por ejemplo, el domingo 1 de noviembre y los domingos subsiguientes (8, 15, 22 y 29 de noviembre), así como los lunes festivos 2 y 16 de noviembre, no aplica esta medida, de acuerdo con la información del portal de la Alcaldía de Bogotá.

El resto de los días presentan una programación detallada. Cada día hábil, la circulación está permitida únicamente para vehículos cuyas placas terminan en determinados números, variando de lunes a sábado. Por ejemplo, el martes 3 de noviembre pueden circular los vehículos cuya placa termina en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Así, todos los días de la semana tienen una lista específica y diferenciada de finales de placa habilitados para transitar.

La medida busca regular la circulación, reducir la congestión y evitar sanciones innecesarias para los conductores de transporte especial. De acuerdo con las indicaciones oficiales, los usuarios deben prestar atención a la lista diaria para evitar incurrir en infracciones. El lunes 30 de noviembre culmina el mes con la posibilidad de circular para las placas que terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Según lo comunicado por la Alcaldía de Bogotá, este esquema de pico y placa corresponde únicamente al transporte especial y no incluye vehículos particulares ni taxis, los cuales tienen regulaciones y calendarios distintos. El objetivo de este tipo de organización es ofrecer claridad y previsibilidad para los conductores, permitiendo así una mejor gestión del tráfico diario en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para transporte especial en Bogotá en noviembre de 2026?

El pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante noviembre de 2026 implica restricciones diarias que dependen del número en que termina la placa del vehículo. Los domingos y algunos lunes festivos están exentos. Cada día hábil permite la circulación de un grupo específico de placas, como está detallado en la información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué vehículos están afectados por el pico y placa de transporte especial en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la restricción de pico y placa en noviembre de 2026 aplica únicamente para vehículos de transporte especial, es decir, automóviles, camionetas o camperos que transportan hasta cuatro pasajeros, sin contar el conductor. No se incluye a vehículos particulares ni taxis, quienes cuentan con un calendario propio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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