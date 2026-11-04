Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha encontrado en sus operarios de barrido y recolección una pieza clave para la vida diaria de la ciudad. De acuerdo con el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", cerca de 5.144 personas se encargan a diario de mantener limpios los espacios públicos, una labor que comienza desde las primeras horas de la madrugada y se extiende en distintos turnos a lo largo del día. Su trabajo se desarrolla en calles, avenidas y parques, lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan disfrutar de una capital más ordenada y agradable.

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El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda, resalta el esfuerzo de estos trabajadores señalando que, más allá de los números, su tarea es símbolo de un compromiso inquebrantable con Bogotá. Según Ojeda, los operarios trabajan "bajo el sol, la lluvia y durante extensas jornadas" para ofrecer a los ciudadanos espacios limpios y condiciones dignas dentro de la ciudad.

Los datos proporcionados por la UAESP permiten dimensionar el alcance de esta labor. Entre enero y agosto de 2026, los operarios recorrieron en promedio 698.596 kilómetros por mes, lo que equivale a cubrir aproximadamente 23.000 kilómetros cada día. Si se proyectan estos recorridos semanalmente, la cifra asciende hasta 161.000 kilómetros, una distancia suficiente para dar la vuelta al planeta cuatro veces en solo una semana. Cada trayecto realizado suma a la meta de mantener la ciudad en mejores condiciones, como lo destacan los cinco concesionarios de aseo y la empresa Aguas de Bogotá, responsables de la operación.

La recolección de residuos también es un capítulo central dentro de este trabajo. Entre enero y septiembre de 2026, se recogieron 71.917 toneladas de basura en el espacio público, con un promedio de cerca de 8.000 toneladas cada mes. Estas cifras reflejan el impacto directo de la labor de los operarios en la calidad de vida de los bogotanos.

A través de historias como la de Deyanira, una operaria con más de 10 años de experiencia, también se pone de manifiesto el valor social de esta labor. Como madre cabeza de hogar, pudo estudiar, obtener su vivienda y garantizar la educación de sus hijos gracias a su trabajo, consolidando así ejemplos de esfuerzo y superación personal para la ciudad. La UAESP reconoce y agradece la dedicación de sus operarios, quienes día a día ayudan a construir una mejor Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos operarios de aseo trabajan en Bogotá y cuál es su impacto diario?

En Bogotá, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), 5.144 operarios de barrido y recolección desempeñan su labor diariamente, abarcando vastas distancias que, entre enero y agosto de 2026, sumaron un promedio mensual de 698.596 kilómetros recorridos. Su impacto diario se traduce en calles, parques y avenidas más limpias para millones de ciudadanos, así como en la recolección de miles de toneladas de residuos que contribuyen al bienestar y la calidad de vida en la capital.

¿Qué significa la sigla UAESP y por qué es importante para el servicio de aseo en Bogotá?

La sigla UAESP hace referencia a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el ente encargado de coordinar temas relacionados con el servicio público de aseo en Bogotá. Su papel es fundamental, pues supervisa la labor de los operarios, coordina los concesionarios de aseo y vela por una gestión eficiente de la limpieza y el manejo de residuos en la ciudad, factores determinantes para mantener el orden y la higiene en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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