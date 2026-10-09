Desde 2007, más de 20 pies humanos han aparecido dentro de zapatos deportivos en las costas del mar de los Salish, entre Canadá y Estados Unidos, en un caso que despertó teorías sobre asesinos seriales y organizaciones criminales.

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De eso trata el nuevo capítulo de Bajo Sospecha: historias de crímenes, que usted puede ver acontinuación:

Los primeros hallazgos ocurrieron en agosto de 2007, en la provincia canadiense de Columbia Británica. El 20 de ese mes, una niña encontró un tenis con un pie humano en su interior en la isla Jedediah. Seis días después, apareció otro en la isla Gabriola, a decenas de kilómetros de distancia.

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Las autoridades investigaron los casos y recurrieron a pruebas de ADN para establecer si los restos pertenecían a una misma persona. Los análisis confirmaron que correspondían a individuos diferentes. Durante los meses siguientes aparecieron más pies, varios de ellos dentro de zapatos deportivos, en distintos puntos de la costa.

Para junio de 2008, los hallazgos ya habían despertado preocupación entre los habitantes de la zona. La falta de cuerpos completos y de una explicación inmediata alimentó hipótesis sobre un posible asesino serial, ajustes de cuentas entre grupos criminales e incluso accidentes aéreos ocurridos años antes.

Una de esas teorías relacionaba los restos con un avión desaparecido cerca de la isla Quadra en 2005, en el que viajaban cuatro hombres. Sin embargo, la identificación de uno de los pies como perteneciente a una mujer debilitó esa explicación.

El caso también llegó a Estados Unidos, donde en agosto de 2008 se encontró otro pie en una playa del estado de Washington. La aparición de restos a ambos lados de la frontera amplió el interés de las autoridades por entender cómo llegaban hasta las orillas.

La explicación científica

Los estudios forenses permitieron descartar que los pies hubieran sido cortados deliberadamente en los casos examinados. La descomposición bajo el agua puede provocar que las extremidades se separen de manera natural del resto del cuerpo, especialmente en las articulaciones.

A esto se suma una característica de los zapatos deportivos modernos: sus materiales sintéticos y espumas pueden favorecer la flotación. Así, un pie dentro de un tenis puede mantenerse en la superficie y ser transportado por las corrientes marinas hasta una playa, mientras el resto del cuerpo permanece sumergido.

La investigación contó con la participación de especialistas en ciencias forenses y análisis de ADN, que buscaron relacionar los restos con personas reportadas como desaparecidas.

Con el paso de los años, algunos pies fueron identificados. Entre los casos documentados figuran personas desaparecidas desde décadas atrás y restos hallados en territorio estadounidense, como los asociados con Antonio Neill en 2019.

Aunque la ciencia ofrece una explicación para la llegada de los pies a las playas, no todos los restos han podido identificarse. Cada hallazgo corresponde a una historia distinta y, en varios casos, las circunstancias exactas de la muerte siguen sin esclarecerse.

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