Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el hurto en Bogotá sigue siendo una prioridad para las autoridades de la ciudad. De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, el pasado lunes 5 de octubre de 2026, un ciudadano estadounidense fue víctima de un robo en la calle 72 con carrera 65, en la localidad de Barrios Unidos. Dos hombres abordaron al conductor del vehículo para quitarle sus pertenencias en cuestión de segundos. El objeto robado —un reloj de alta gama valorado en cerca de 40 millones de pesos— fue recuperado minutos después, tras una rápida y coordinada reacción policial.

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La intervención de la Policía de Bogotá, adscrita a la Estación de Policía Barrios Unidos, fue clave para evitar que los delincuentes lograran escapar más allá de la zona. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron huir corriendo y después en motocicleta. Sin embargo, gracias a la activación del denominado ‘plan candado’ —una estrategia que consiste en cerrar las vías de salida para restringir la huida—, se logró ubicar la moto utilizada en el escape y proceder con la captura de uno de los implicados.

Durante el operativo, uno de los sospechosos, de 34 años, fue detenido y se le incautó un revólver cargado. Este hombre y el arma de fuego, así como los elementos recuperados, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para responder por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la eficacia y prontitud de la reacción policial a través de una publicación en X (antes Twitter). Resaltó que uno de los delincuentes fue capturado en flagrancia mientras intimidaba a la víctima con un revólver, y que gracias al plan candado fue posible tanto la recuperación de la motocicleta como del bien hurtado.

Las autoridades de la capital hacen un llamado permanente a denunciar cualquier hecho ilegal o de convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar el crimen y mantener a Bogotá como una ciudad cada vez más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el plan candado implementado por la Policía de Bogotá?

El plan candado es una estrategia policial utilizada en Bogotá para bloquear las rutas de escape de los delincuentes en el momento de un hecho delictivo. Por medio de esta táctica, las autoridades coordinan el cierre de vías cercanas y despliegan personal en puntos estratégicos para facilitar la captura de los sospechosos y la recuperación de bienes robados.

¿Cuál fue el papel de la Fiscalía General de la Nación en el caso del robo del reloj en Barrios Unidos?

La Fiscalía General de la Nación tuvo un rol esencial en la judicialización del implicado capturado en flagrancia. Tras la detención, tanto el hombre como el arma de fuego y los elementos recuperados quedaron bajo la disposición de este organismo, responsable de adelantar los procesos por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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