Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la poesía abandona su tradicional refugio en las páginas y salta a la vida cotidiana con la llegada del Festival Reverso Bogotá 2026. Esta es la tercera edición de una iniciativa diseñada para que los habitantes de la ciudad descubran cómo los versos se hallan presentes en canciones, historias familiares y expresiones populares. Entre el 21 y el 24 de octubre, las bibliotecas públicas, emisoras universitarias y escenarios culturales se transformarán en puntos de encuentro donde se podrá declamar, escribir, escuchar y conversar alrededor de la palabra poética, como lo promueve el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la organización, la programación invita a sumergirse en las distintas formas que tiene la poesía de habitar la cotidianidad bogotana.

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Artistas y poetas de renombre acompañan el evento: podrán encontrarse propuestas de figuras destacadas como Victoria Sur, Giuseppe Caputo, Lina Botero, Daniel Samper Pizano, Danielle Navarro, Amalia Tapiero, entre otros. Esta lista incluye tanto a escritores experimentados como a ganadores y finalistas de ediciones anteriores, quienes celebrarán junto al público la diversidad de expresiones poéticas que conforman la identidad cultural de la ciudad, según expresó la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed.

Un aspecto central del evento es la premiación de las cuatro categorías de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026: poesía para niños, poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia y poesía oral. Para esta convocatoria se inscribieron 579 poetas, cuyas obras exploran temáticas urbanas y cotidianas. Es notable que la categoría poesía desde la experiencia incluye un homenaje especial a la vida y obra de Gabriel García Márquez, como preámbulo a la conmemoración del centenario de su nacimiento, hecho que añade relevancia histórica y literaria a la programación.

De acuerdo con datos de BibloRed, las tres ediciones de la Invitación Cultural Reverso Bogotá han sumado 1.949 participantes. En la edición 2026, se entregarán 300 millones de pesos en incentivos económicos. Además, parte de este proceso ha sido la edición de dos libros con poemas de finalistas, disponibles tanto en las bibliotecas públicas de la ciudad como en la Biblioteca Digital de Bogotá, para consulta libre. En esta oportunidad, el jurado tendrá como presidente al poeta, periodista y gestor cultural Federico Díaz-Granados, quien liderará la evaluación de las propuestas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Festival Reverso Bogotá 2026 para amantes de la poesía?

El Festival Reverso Bogotá 2026 habilita múltiples actividades centradas en la palabra: habrá recitales, talleres de escritura y conversatorios en las bibliotecas públicas y escenarios culturales, donde los asistentes pueden interactuar con reconocidos poetas y artistas invitados.

¿Cómo puedo acceder a los libros publicados con poemas del Festival Reverso Bogotá?

Los libros con poemas de finalistas del Festival Reverso Bogotá están disponibles para su consulta en las bibliotecas públicas de Bogotá y en la Biblioteca Digital de Bogotá, permitiendo acceso libre tanto a quienes asisten presencialmente como a quienes prefieren formatos digitales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.