Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolidó una vez más como epicentro mundial de la música en vivo tras acoger dos eventos de gran envergadura los días 2 y 3 de octubre de 2026. BTS, el fenómeno surcoreano del K-pop, y el dúo de la bachata Romeo Santos y Prince Royce, lograron convocar en total a cerca de 131.000 personas en la capital colombiana, según cifras reportadas por el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

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Las dos noches de conciertos de BTS, realizadas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cautivaron a más de 53.000 asistentes cada una, con boletería agotada en ambas jornadas. En paralelo, durante la primera fecha de BTS, Romeo Santos y Prince Royce congregaron a 25.500 espectadores en Vive Claro Distrito Cultural, según lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. El desarrollo de estos eventos requirió una articulación especial entre diversos actores, incluyendo la Alcaldía, entidades distritales, promotores como Páramo Presenta, y aliados estratégicos.

Para garantizar una experiencia segura, se implementaron estrictas medidas de seguridad, ajustes en la movilidad y ampliación de horarios en el transporte público. Estas acciones permitieron a la ciudad responder de manera eficiente ante la gran afluencia de público, lo que a su vez tuvo impactos positivos en empleo, turismo, hotelería, gastronomía y comercio, resaltaron las autoridades locales.

El impacto económico fue significativo. El informe del IDT estima que solo las dos fechas de BTS generaron un movimiento superior a los 99 mil millones de pesos. Dentro de este monto, los principales rubros fueron alimentos y bebidas (39,1 mil millones), alojamiento (29,4 mil millones), transporte interno (17,6 mil millones) y compras o recuerdos (13 mil millones). Además, el 18,4 % de las compras de boletería se realizó desde el exterior, con Ecuador, México y Venezuela como mercados destacados, mientras que las adquisiciones internacionales se hicieron hasta con seis meses de anticipación, mostrando una planeación detallada de los asistentes.

Los beneficios laborales también fueron notorios: las fechas de BTS dieron pie a la creación de más de 6.000 empleos directos e indirectos, y los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce generaron alrededor de 1.500 puestos de trabajo. De acuerdo con Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, estos logros reafirman a Bogotá como un destino clave en el circuito internacional de giras y eventos musicales.

Estos resultados son reflejo del trabajo de productores como Páramo Presenta, Live Nation y OCESA Colombia, que han impulsado la consolidación de la ciudad como parada fundamental para artistas internacionales de diversos géneros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico de los conciertos de BTS y Romeo Santos en Bogotá?

De acuerdo con datos del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), los conciertos de BTS solo en El Campín generaron un movimiento económico superior a los 99 mil millones de pesos durante dos noches. Los sectores más beneficiados fueron alimentos y bebidas, alojamiento, transporte interno y compras, lo que evidencia cómo estos eventos trascienden lo cultural para convertirse en motores clave de la economía capitalina.

¿Cómo influyeron los conciertos de BTS y Romeo Santos en el turismo y el empleo en Bogotá?

El informe del IDT confirma que el 18,4 % de las compras de boletería para BTS provino del exterior, evidenciando un notorio impulso al turismo internacional hacia la ciudad. Además, se registró un crecimiento del 59,3 % en las reservas aéreas nacionales. En términos de empleo, los conciertos crearon más de 6.000 empleos directos e indirectos por BTS y alrededor de 1.500 por el show de Romeo Santos y Prince Royce, fortaleciendo así la dinámica laboral local.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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