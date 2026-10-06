Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La música colombiana atraviesa un periodo de duelo tras el fallecimiento de Víctor Hugo Ayala, emblemático cantante y compositor, ocurrido el martes 6 de octubre de 2026 a los 92 años. Ayala, nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, dedicó su vida a la música romántica, el bolero y la interpretación lírica, dejando un legado considerado fundamental para el repertorio nacional. Aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias de su muerte, el sector musical manifestó su pesar a través de múltiples mensajes de condolencia y evocación, tal como se vio en las reacciones de seguidores y colegas que lamentaron la partida de una de las voces más icónicas del país.

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La vida artística de Víctor Hugo Ayala no fue lineal desde el inicio. En sus primeros años, se inclinó por otros caminos; cursó varios semestres en la carrera de arquitectura y trabajó como dibujante en la sección técnica de la Armada Nacional. Sin embargo, el talento vocal de Ayala lo llevó pronto hacia la radio, en la década de 1950, donde comenzó participando en concursos de aficionados, señalando así el inicio de una carrera que luego lo llevaría a ocupar un lugar de relevancia en el panorama musical colombiano.

Ayala alcanzó notoriedad en emisoras reconocidas como Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada. Su paso por estos medios fue la antesala de una producción discográfica prolífica, con aproximadamente 48 grabaciones que incluyen algunos de sus temas más emblemáticos. Entre ellos destacan ‘Camino verde’, ‘La quiero porque la quiero’ y ‘Si te vuelvo a besar’, canciones que han trascendido generaciones y que todavía hoy forman parte del acervo sentimental de muchos colombianos. Paralelamente, colaboró con otros grandes exponentes de la música nacional, como el maestro Jaime Llano González, consolidando así su relación con una de las épocas doradas de la radio y la televisión en Colombia, según lo reseñado en el texto original.

Uno de los aportes más recordados de Ayala fue su versión completa de las 11 estrofas del Himno Nacional de Colombia, utilizada durante años como banda sonora del cierre de la televisión pública cada 31 de diciembre. Este registro le aseguró un lugar especial en la memoria colectiva, convirtiendo su voz en sinónimo de identidad para muchas familias colombianas durante el fin de año.

El legado de Víctor Hugo Ayala también se hace presente en títulos como ‘Soy colombiano’, ‘Las perlas de tu boca’ y el ya mencionado ‘Camino verde’. Estas obras refuerzan la huella imborrable que dejó en la música local, tanto para los amantes del bolero como para quienes valoran las interpretaciones que celebran lo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las canciones más representativas de Víctor Hugo Ayala en la música colombiana?

Víctor Hugo Ayala es recordado especialmente por temas como ‘Camino verde’, ‘Soy colombiano’, ‘La quiero porque la quiero’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘Las perlas de tu boca’. Estas canciones forman parte fundamental de su legado y se asocian con su aporte a la música romántica y al reconocimiento nacional de su voz, especialmente por la conexión emotiva que lograron con el público colombiano.

¿Por qué la interpretación de Víctor Hugo Ayala del Himno Nacional de Colombia es tan significativa?

La interpretación del Himno Nacional de Colombia realizada por Víctor Hugo Ayala es significativa porque fue grabada en su versión completa de 11 estrofas y estuvo durante años vinculada al cierre de la programación de la televisión pública cada 31 de diciembre. Esta tradición convirtió su voz en parte integral de los recuerdos y vivencias de varias generaciones en el país, trascendiendo los géneros musicales que solía interpretar y otorgándole un valor de identidad nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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