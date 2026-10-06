Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá mantiene su dinamismo con la programación que la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) tiene preparada para la semana del 6 al 11 de octubre de 2026. BibloRed, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, sigue innovando al ofrecer actividades culturales abiertas al público en distintos rincones de la ciudad, con el objetivo de fortalecer los espacios de lectura y promover la participación ciudadana sin costo alguno.

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Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de talleres enfocados en la alfabetización digital, dirigidos especialmente a personas mayores que buscan familiarizarse con el uso del teléfono celular en la vida cotidiana. Este espacio se llevará a cabo en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela el martes 6 de octubre a las 10:00 a. m. Además, habrá formación para niñas y niños cuidadores en mediación de lectura, buscando fortalecer la expresión emocional y los vínculos afectivos a través de herramientas como la lectura en voz alta y la narración, el miércoles 7 de octubre en la Sala de lectura Manzana del Cuidado Mochuelo.

La agenda integra, además, talleres de creación colectiva como "Tejiendo el territorio: memorias del cuidado en un libro textil" en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río, donde las y los participantes reflexionarán sobre el cuidado y compartirán saberes a través de la elaboración de libros textiles. Para quienes tienen interés en la tecnología, se desarrollará un taller práctico sobre inteligencia artificial (IA), explicando de forma sencilla y responsable cómo usar la IA en actividades diarias y laborales, el jueves 8 de octubre en la Biblioteca Pública Venecia. Aquí, cabe explicar que la inteligencia artificial es un área de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

La creatividad y el arte también tendrán espacio con el laboratorio de escritura y serigrafía territorial "Palabra y estampa", orientado a adultos mayores el jueves 8 en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo. Asimismo, la danza será protagonista en "La experiencia del cuerpo en movimiento", fomentando la expresión corporal para todas las edades el viernes en la Biblioteca Pública Arborizadora Alta.

Para quienes buscan experiencias en familia o para todas las edades, destacan el club de tejido, el espacio "Nidos de palabras" donde se explora la tradición oral indígena, el semillero de ajedrez, la actividad BibloVacaciones al aire libre centrada en la ilustración de insectos, y la jornada "Poesía, palabra que cuenta", en la que se crearán poemas en familia. Todos estos eventos son gratuitos y buscan fomentar la cultura, la creatividad y el aprendizaje en comunidad, evidenciando el compromiso de BibloRed con la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades gratis ofrece BibloRed en Bogotá del 6 al 11 de octubre de 2026?

BibloRed propone una variada programación gratuita que incluye talleres de alfabetización digital para adultos mayores, formación para niñas y niños en mediación de lectura, talleres de creación textil colectiva, actividades prácticas sobre inteligencia artificial, laboratorios de escritura y arte, espacios de danza, clubes de tejido, encuentros familiares de poesía, jornadas sensoriales para bebés, semilleros de ajedrez, e ilustración de insectos al aire libre.

¿Qué significa inteligencia artificial en el contexto de las actividades de BibloRed?

Inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas informáticos diseñados para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como aprender, razonar o resolver problemas. En el contexto de BibloRed, la IA será tema de un taller práctico para que los ciudadanos aprendan a usar estas herramientas de manera sencilla y responsable en la vida diaria y profesional, fomentando el acceso a la tecnología.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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