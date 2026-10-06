Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha puesto en marcha sus Vacaciones Recreativas para la semana de receso escolar en Bogotá, una oportunidad pensada para que niñas, niños y adolescentes aprovechen al máximo el tiempo libre practicando actividad física, actividades recreativas y lúdicas en los parques de la ciudad. Las inscripciones aún están abiertas, de acuerdo con la disponibilidad de cupos en los distintos escenarios habilitados, lo que permite a las familias sumarse presencialmente y asegurar la participación de los menores en este programa oficial.

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La propuesta del IDRD para este periodo incluye una agenda de actividades que estará vigente hasta el 10 de octubre de 2026. Este año, las Vacaciones Recreativas integran la Escuela de la Bicicleta, un espacio resultado del trabajo conjunto de los programas ‘Bogotá Feliz’ y ‘Bogotá en Bici’. En estos espacios, las y los participantes pueden jugar, ejercitarse, aprender sobre protección, autocuidado y normas viales. Además, reciben recomendaciones específicas para transitar de manera responsable por las ciclorrutas, parques y la tradicional Ciclovía de Bogotá, fomentando así una convivencia segura en los escenarios públicos, según información emitida por el IDRD.

Las familias pueden inscribir a sus hijas e hijos en diferentes parques y polideportivos de la ciudad, según el rango de edad. Para niñas y niños de 6 a 11 años, los puntos habilitados son el parque Sucre o Hippies en Chapinero, el parque Tercer Milenio en Santa Fe, el parque Renacimiento en Los Mártires, el parque Estadio Olaya Herrera en Rafael Uribe Uribe y el Polideportivo Nueva Santafé en La Candelaria. Para adolescentes de 12 a 17 años, los escenarios disponibles son el parque San Andrés en Engativá y el CEFE San Cristóbal.

Las actividades se llevan a cabo de lunes a viernes (del 5 al 9 de octubre de 2026), en dos jornadas: de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. El sábado 10 de octubre, la programación se desarrolla únicamente en la mañana, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. De acuerdo con el IDRD y la Alcaldía Mayor de Bogotá, este es un espacio pensado para que los jóvenes de la capital, junto a sus familias, tengan opciones seguras y educativas durante el receso escolar en el distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a las Vacaciones Recreativas del IDRD en Bogotá?

La inscripción a las Vacaciones Recreativas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se realiza de manera presencial en los escenarios deportivos y parques habilitados por la entidad. Las familias interesadas deben acercarse al lugar correspondiente según la edad de la niña, niño o adolescente y consultar la disponibilidad de cupos.

¿Qué actividades incluye la Escuela de la Bicicleta en las Vacaciones Recreativas?

La Escuela de la Bicicleta forma parte de las Vacaciones Recreativas del IDRD y ofrece orientación sobre protección, autocuidado y normas viales. En este espacio, además, los participantes reciben recomendaciones para compartir con responsabilidad las ciclorrutas, los parques y la Ciclovía de Bogotá, buscando fomentar comportamientos responsables y seguros en la vía pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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