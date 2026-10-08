Por: Portal Bogotá

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Las oportunidades laborales y de emprendimiento para las mujeres en Bogotá han recibido un impulso relevante, de acuerdo con la información divulgada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Desde la creación en 2021 de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer ha logrado consolidar 62 alianzas estratégicas con entidades públicas, empresas, universidades y gremios. Este esfuerzo busca responder a las necesidades específicas de mujeres que quieren trabajar, fortalecer sus emprendimientos o encontrar nuevos espacios para comercializar sus productos.

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Una de las principales acciones de este programa ha sido acercar a las mujeres a ofertas que les permitan ingresos sostenibles. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, 34 empresas han abierto vacantes dentro de sus portafolios y cinco han propuesto opciones para que las mujeres generen ingresos desde casa. Asimismo, 18 aliados empresariales ofrecen espacios de formación dirigidos tanto a emprendedoras como a aquellas que están en búsqueda de empleo. Es importante aclarar que estos datos reflejan la existencia de oportunidades, más no el número de mujeres que han sido contratadas o están vinculadas laboralmente.

La formación profesional es clave dentro de la estrategia, adaptándose a las necesidades que cada mujer identifique. Por ejemplo, la empresa Michael Page, mencionada por la Secretaría Distrital de la Mujer, ha realizado talleres virtuales sobre aspectos esenciales de la búsqueda de empleo, como la elaboración de hojas de vida, entrevistas laborales, plataformas digitales y tipos de contrato. Mibanco, por su parte, ha orientado a las emprendedoras en educación financiera y ambiental, mientras que la Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado cerca de 20 talleres repartidos en ciclos de siete sesiones, enfocados en modelos de negocio, ventas, marketing digital y gestión financiera. El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes también ha brindado asesoría en asuntos legales necesarios para formalizar emprendimientos.

Los beneficios de la estrategia se extienden más allá de los procesos formativos. Durante 2026, más de 1.255 mujeres han participado en las oportunidades formadas a partir de la Estrategia para la Autonomía Económica. Entre julio y septiembre de ese año, 95 emprendedoras tomaron parte en ferias y espacios de comercialización, facilitando la visibilidad de sus negocios y fomentando nuevos contactos. Para muchas, esta plataforma representa la posibilidad de llegar a un público más amplio y robustecer su gestión empresarial.

La Secretaría Distrital de la Mujer aclara que su función es la orientación y promoción de la oferta disponible. No realiza recepción de hojas de vida, tampoco ofrece intermediación laboral, ni asistencia técnica para la creación de empresas, subsidios o ayudas económicas. Las mujeres interesadas deben acudir a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y las Manzanas del Cuidado para acceder a la información necesaria.

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¿Cómo pueden las mujeres de Bogotá acceder a las oportunidades laborales y de formación que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer?

Las mujeres interesadas en participar en las iniciativas impulsadas por la Secretaría Distrital de la Mujer deben consultar la oferta disponible en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y las Manzanas del Cuidado. En estos espacios podrán recibir orientación sobre los programas de formación, opciones de empleo y generación de ingresos, así como información detallada sobre las alianzas vigentes.

¿Qué es la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres en Bogotá y qué tipo de beneficios ofrece?

La Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, impulsada por la Secretaría Distrital de la Mujer desde 2021, se centra en consolidar alianzas con diversos sectores para acercar a las mujeres oportunidades de empleo y formación. Entre los beneficios se incluyen acceso a talleres especializados en búsqueda de empleo, educación financiera, asesoría legal y presencia en ferias de comercialización, todo encaminado a fortalecer la independencia económica de las mujeres bogotanas.

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