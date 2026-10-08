Por: Portal Bogotá

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En el emblemático barrio La Macarena, situado en la localidad de Santa Fe en Bogotá, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) inició un conjunto de obras de mejoramiento en la malla vial. De acuerdo con la información difundida por la UMV y citada en su portal y redes sociales, la intervención abarcará un área aproximada de 2.200 metros cuadrados, arrancando con los primeros trabajos en la carrera 4A, entre calles 26B y 27. Está previsto que, en las próximas semanas, se extiendan labores de mantenimiento y rehabilitación a otros 19 puntos del sector, sumando más de 10 cuadras beneficiadas.

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La entidad ha planificado la ejecución de las actividades en horarios nocturnos, con el objetivo de evitar molestias para los habitantes y visitantes de esta zona, reconocida por su valor histórico y su dinámica vida cultural, turística y gastronómica. Según palabras de Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, citadas en el portal oficial de la UMV, el propósito de estas obras es "rehabilitar la carrera 4A para que los turistas, comerciantes y habitantes del barrio conserven una mejor calle y mejores condiciones de movilidad, garantizando su seguridad e integridad en sus recorridos".

Estas intervenciones buscan no solo mejorar las condiciones físicas de las vías, sino impactar de forma positiva la calidad de vida de aproximadamente 30 mil personas, entre residentes y comerciantes, así como fortalecer la seguridad vial y reducir el riesgo de siniestros en el sector. La UMV difundió también desde su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que "más de 3.000 m² están a punto de cambiar en La Macarena", destacando el seguimiento de las obras por parte de la dirección de la entidad, con el compromiso de entregar una vía renovada a la comunidad.

El barrio La Macarena cuenta con siete rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que circulan a una cuadra de la zona de intervención, y se encuentra a menos de cinco minutos caminando de la estación Museo Nacional de TransMilenio. Esta ubicación estratégica facilita el acceso a reconocidos destinos urbanos como la ‘Zona M’ de gastronomía, la Plaza Cultural La Santamaría, el Planetario de Bogotá y el Parque Bicentenario, dinamizando tanto el turismo como el comercio local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de las nuevas obras viales en el barrio La Macarena, según la UMV?

De acuerdo con la información oficial de la Unidad de Mantenimiento Vial, las nuevas obras viales en La Macarena facilitarán una mejor movilidad, seguridad y calidad de vida para aproximadamente 30 mil personas entre residentes, comerciantes y visitantes. También contribuirán a prevenir siniestros viales y fortalecer la seguridad, al tiempo que mejoran el acceso a zonas de valor cultural y turístico en el centro de Bogotá.

¿Dónde se están haciendo las intervenciones de la Unidad de Mantenimiento Vial en La Macarena y qué es el SITP?

Según el informe de la UMV, los trabajos comenzaron en la carrera 4A entre las calles 26B y 27, y se ampliarán a otros 19 puntos del sector. El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es la red de buses que opera en Bogotá y que, en esta zona, cuenta con siete rutas que transitan cerca del área intervenida, mejorando la conectividad de La Macarena con el resto de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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