Por: Portal Bogotá

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El evento EcoFest, liderado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), hará presencia en la localidad de Engativá este viernes 9 de octubre de 2026, una iniciativa que busca involucrar activamente a la ciudadanía en el manejo adecuado de residuos de gran tamaño, como escombros y muebles viejos. Según información oficial divulgada por la UAESP, la jornada comenzará a las 8:00 a. m., invitando a habitantes y comerciantes a acercarse para entregar objetos voluminosos que ya no usen en sus hogares o negocios, facilitando así su disposición responsable.

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EcoFest surge como una apuesta distrital que convierte los llamados Ecopuntos en espacios de encuentro entre la comunidad y diferentes entidades públicas del Distrito. En estos espacios, además de la recolección de residuos, se desarrollan experiencias pedagógicas y culturales, reforzando el aprendizaje sobre el manejo adecuado de residuos y fomentando la participación ciudadana. De acuerdo con la información compartida por la entidad a través de redes sociales, el punto de encuentro para esta fecha tendrá un Ecopunto destinado a residuos de construcción, demolición y objetos voluminosos, complementado con actividades de arte, pedagogía y una oferta para apoyar el emprendimiento local.

Durante la jornada se instalarán Ecopuntos donde la comunidad podrá participar en actividades educativas, culturales y de formación para el manejo adecuado de residuos de construcción, demolición o elementos de gran tamaño, como colchones y tejas. Además, la UAESP informa que semanalmente los Ecopuntos recorren distintas localidades de Bogotá, permitiendo la disposición gratuita de estos desechos y promoviendo una ciudad más limpia.

Para quienes deseen consultar horarios y rutas de recolección de basura, la administración dispone la Línea 195 y el contacto de WhatsApp Chatico. Para disposición correcta de escombros, se puede acceder a la Línea 110, y para denunciar el arrojo ilegal de basuras o escombros, la opción 8 de la Línea 195 está habilitada. Según la UAESP, tirar o abandonar residuos en la calle está dentro de los ‘10 No Negociables’ de Bogotá, destacando la importancia de mantener la ciudad limpia, segura y en condiciones dignas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece EcoFest en Bogotá para el manejo de residuos voluminosos?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), EcoFest ofrece Ecopuntos para la recolección de residuos de construcción, demolición, muebles viejos y otros elementos grandes. Además, incluye actividades pedagógicas, culturales y de emprendimiento, donde la comunidad aprende sobre la disposición responsable de residuos.

¿Cómo puede la ciudadanía en Bogotá reportar el manejo inadecuado de residuos?

Según la información de la UAESP, los ciudadanos pueden reportar el arrojo ilegal de basuras o escombros utilizando la Línea 195, seleccionando la opción 8. También existen canales como WhatsApp Chatico y la Línea 110 para consulta y disposición adecuada de residuos, lo que contribuye a mantener los espacios públicos limpios y seguros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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