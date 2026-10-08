Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Chaparral, en Tolima, atraviesa momentos de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luz Edenis Méndez Ramírez, conocida como Lucy. La noticia ha impactado profundamente tanto a los habitantes del municipio como a las autoridades locales. Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, expresó un mensaje de condolencia, señalando su respaldo a la familia de la víctima ante el dolor que genera esta pérdida.

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Según la información oficial, Lucy Méndez fue reportada como desaparecida desde el 4 de octubre, día en que fue vista por última vez mientras ejercía su labor como mototaxista en Chaparral. Durante varios días, familiares y vecinos organizaron búsquedas con la esperanza de dar con su paradero. Finalmente, la confirmación de su muerte en una zona rural del municipio puso fin a la incertidumbre y dio paso a un profundo luto colectivo.

La gobernadora Matiz, en su pronunciamiento, informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) adelantan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la mujer. Conforme al llamado de la mandataria, la investigación se orienta a determinar lo ocurrido y a identificar a quienes pudieran estar relacionados con los hechos.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, Matiz subrayó la importancia de que la Fiscalía General de la Nación y todas las entidades competentes esclarezcan lo sucedido con celeridad y transparencia. Además, la gobernadora enfatizó que si se comprueba que Lucy Méndez fue víctima de un homicidio, los responsables deberán ser encontrados y sometidos a la justicia.

En sus declaraciones, Matiz reiteró el rechazo de la Gobernación del Tolima frente a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Además, afirmó que permanecerán atentos al desarrollo de la investigación y respaldarán a la familia de Lucy tanto en lo emocional como en la garantía de acceso a información veraz y oficial sobre el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Lucy Méndez y cómo desapareció en Chaparral, Tolima?

Lucy Méndez era una mujer reconocida en Chaparral por su labor como mototaxista. Fue reportada como desaparecida el 4 de octubre, lo que llevó a su familia y miembros de la comunidad a buscarla durante varios días hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo en la zona rural del municipio, de acuerdo con datos oficiales citados por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras la muerte de Lucy Méndez en Chaparral?

Las autoridades adelantan una investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), con el objetivo de esclarecer las causas y responsables de la muerte de Lucy Méndez. La gobernadora del Tolima ha solicitado que se brinde celeridad y claridad en el proceso y ha reiterado el respaldo institucional a la familia afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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