Por: El Espectador

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En una operación coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, este miércoles 7 de octubre fue capturado en Tunja, Boyacá, el segundo hombre presuntamente implicado en el asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones” y exalcalde de Yopal, Casanare. Según informó la Fiscalía, este individuo habría sido el responsable de trasladar al menor de edad que, de acuerdo con las autoridades, disparó contra Torres el pasado 29 de septiembre en una finca de la zona rural de la capital casanareña.

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El proceso judicial avanza con rapidez. De acuerdo con el ente acusador, se tiene previsto que en las próximas horas un fiscal de la Seccional Casanare presente al capturado ante un juez de control de garantías para imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Este hecho se inscribe en el marco de una investigación que, tras el homicidio del exmandatario, ha permitido esclarecer la presunta participación tanto de adultos como de un menor de edad en el ataque.

El avance del caso contó también con la detención del adolescente de 17 años, acusado como el autor material del crimen. De acuerdo con la Fiscalía, el menor se desplazaba como pasajero en una motocicleta —conducida por el ahora capturado— y llegó hasta la vivienda de Jhon Jairo Torres, donde le disparó en repetidas ocasiones. La captura del joven se produjo el mismo día de los hechos gracias a una rápida reacción de la comunidad y la intervención de la Policía Nacional; los vecinos lograron retenerlo y entregarlo a las autoridades.

Durante la audiencia ante el juez de control de garantías, el menor aceptó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por decisión judicial, se ordenó su internamiento preventivo especializado, medida habitual para adolescentes acusados de delitos graves en Colombia.

La muerte de Jhon Jairo Torres se confirmó luego de que fuera trasladado de urgencia a un centro médico. El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, reveló a través de redes sociales que, pese a la intervención quirúrgica de los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía, el exalcalde no sobrevivió a las heridas causadas, que comprometieron órganos internos, y su fallecimiento fue confirmado al mediodía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Jhon Jairo Torres, alias “Jhon Calzones”, asesinado en Yopal?

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, se desempeñó como exalcalde de Yopal, Casanare. Su asesinato se produjo en una finca de zona rural del municipio, en un ataque armado ocurrido el 29 de septiembre. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, fue atacado por dos personas en motocicleta, una de ellas un adolescente de 17 años acusado como autor material del crimen.

¿Cuáles son los delitos imputados en el caso del asesinato de Jhon Calzones?

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el adolescente señalado como autor material y el segundo capturado enfrentan cargos por homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos delitos representan las principales acusaciones en la investigación relacionada con el asesinato del exalcalde de Yopal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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