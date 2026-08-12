Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El papa León XIV reiteró su solidaridad con Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, provocando una emergencia humanitaria de grandes proporciones. De acuerdo con lo reportado por El Diario, el pontífice dispuso una ayuda económica inmediata de 100.000 euros, destinada a apoyar a las comunidades más afectadas por el desastre natural. Esta asistencia urgente fue articulada a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad – Limosnería Apostólica, que es el organismo de la Santa Sede encargado de coordinar acciones humanitarias en nombre del papa.

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En Colombia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana será la entidad responsable de distribuir estos recursos, enfocándose en las diócesis donde se han reportado mayores necesidades tras la emergencia. Según Vatican News, el prefecto del Dicasterio mantiene un diálogo constante tanto con la Nunciatura Apostólica como con la Iglesia colombiana, para monitorear la evolución de la situación y determinar con precisión hacia dónde dirigir la ayuda en función de los daños y necesidades detectados.

Esta contribución económica complementa el mensaje de apoyo que León XIV envió poco después del sismo ocurrido el lunes 10 de agosto. El miércoles 12, durante la audiencia general, el papa hizo un llamado nuevamente sobre la situación, manifestando que continúa rezando por las víctimas, heridos, personas que han perdido sus hogares y familias afectadas. Además, expresó su reconocimiento a los organismos de socorro, rescatistas y voluntarios que permanecen activos en las zonas de mayor impacto.

El objetivo de este respaldo es convertir las palabras de cercanía del pontífice en ayudas tangibles para quienes enfrentan urgencias humanitarias a raíz del terremoto. Las autoridades eclesiásticas han señalado que esta suma representa solo una primera respuesta de emergencia y que el Vaticano estará atento a los acontecimientos, evaluando la necesidad de nuevas contribuciones si la situación lo exige.

La respuesta del Vaticano se suma a otras muestras de solidaridad internacional y a la ayuda que ya comienza a llegar a Colombia, mientras siguen las labores de rescate, atención humanitaria y recuperación en las zonas más afectadas, según la información recogida por El Diario y medios especializados en la cobertura de la emergencia.

¿Cómo se distribuirá la ayuda económica que anunció el papa León XIV tras el terremoto en Colombia?

La ayuda económica de 100.000 euros será canalizada por medio del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, responsable de coordinar la distribución a las diócesis más afectadas por la emergencia. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, en coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Iglesia colombiana, orientará el destino de los fondos según las necesidades identificadas en cada territorio.

¿Quiénes son los organismos involucrados en la gestión de la ayuda pontificia para Colombia?

En la gestión de la ayuda intervendrán el Dicasterio para el Servicio de la Caridad – Limosnería Apostólica, encargado de las acciones humanitarias vaticanas, y el Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, que operará la distribución en el país. Además, la Nunciatura Apostólica servirá de enlace y apoyo junto a la Iglesia colombiana para monitorear la emergencia y garantizar que la asistencia llegue a quienes más lo requieren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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