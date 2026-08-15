El papa León XIV nombró a monseñor Angelo Accattino como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia, un cargo que lo llevará de regreso a un país que ya conoce de su etapa inicial en el Servicio Diplomático de la Santa Sede.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sube la cifra de muertos por terremoto en Colombia: ya son 288 y hay 202 desaparecidos)

La designación fue oficializada este sábado 15 de agosto por la Santa Sede y divulgada por la Conferencia Episcopal de Colombia, que destacó la experiencia diplomática del arzobispo titular de Sabiona y su anterior paso por la Nunciatura Apostólica en el país.

Accattino asumirá la representación pontificia después de la salida de monseñor Paolo Rudelli, quien estuvo al frente de la Nunciatura en Colombia desde 2023 hasta marzo de 2026.

Lee También

Rudelli dejó el cargo para asumir una nueva responsabilidad en la Curia Romana como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, puesto desde el cual atiende asuntos ordinarios del Pontífice y coordina el trabajo de los dicasterios.

ATENCIÓN ✅ | Mons. Angelo Accattino es el nuevo Nuncio Apostólico en Colombia 🇻🇦🇨🇴. 📌 El arzobispo y diplomático italiano ya prestó servicio en la Nunciatura Apostólica de este país. Además, fue legado pontificio en Bolivia y Tanzania. 🌐Detalles 👉🏽 https://t.co/Ftzy582v6Y — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) August 15, 2026

Angelo Accattino ya conoce Colombia

Uno de los elementos particulares del nombramiento es que el nuevo Nuncio Apostólico no llega por primera vez al país.

Durante sus primeros años en el Servicio Diplomático de la Santa Sede, Accattino estuvo destinado en la Nunciatura Apostólica en Colombia. Esa experiencia le permitió conocer previamente parte de la realidad eclesial y social colombiana.

Ahora regresa con una trayectoria diplomática mucho más amplia y después de haber representado al Papa en diferentes lugares.

Según la información entregada por la Conferencia Episcopal de Colombia, durante su carrera estuvo destinado en las Nunciaturas Apostólicas de:

Trinidad y Tobago.

Colombia.

Perú.

Estados Unidos de América.

Turquía.

También prestó servicio en la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado.

Una carrera diplomática que comenzó en 1999

Angelo Accattino nació en Asti, Italia, el 31 de julio de 1966. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994 y quedó incardinado en la diócesis de Casale Monferrato.

Es doctor en Derecho Canónico y el primero de julio de 1999 ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede, desde donde comenzó una carrera que lo llevó por distintas representaciones pontificias.

Su trayectoria como representante diplomático del Vaticano tomó especial relevancia en América Latina cuando, el 12 de septiembre de 2017, fue nombrado Nuncio Apostólico en Bolivia.

En ese momento también fue elevado a la dignidad de arzobispo y recibió la sede titular de Sabiona.

Posteriormente, el 2 de enero de 2023, fue designado Nuncio Apostólico en Tanzania, misión que desempeñaba hasta recibir el nuevo encargo para Colombia.

¿Qué funciones tendrá en Colombia?

Como representante pontificio, una de sus tareas será actuar como enlace entre la Santa Sede y la Iglesia en Colombia, además de representar al Santo Padre ante las autoridades civiles.

La misión también incluye favorecer los vínculos de comunión entre Roma y la Iglesia local y contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre ambas partes.

Su llegada se produce además en un momento marcado por la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

La Conferencia Episcopal señaló que, ante esa situación, el papa León XIV ha expresado su cercanía con las comunidades afectadas y ha promovido la oración y la solidaridad con las personas y familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La Iglesia colombiana manifestó su disposición para recibir próximamente a Accattino y acompañar el comienzo de su nueva misión diplomática en el país.

Perfil de Angelo Accattino

Nombre: Angelo Accattino.

Angelo Accattino. Título: Arzobispo titular de Sabiona.

Arzobispo titular de Sabiona. Nacimiento: Asti, Italia, 31 de julio de 1966.

Asti, Italia, 31 de julio de 1966. Ordenación sacerdotal: 25 de junio de 1994.

25 de junio de 1994. Diócesis: Casale Monferrato, Italia.

Casale Monferrato, Italia. Formación: Doctor en Derecho Canónico.

Doctor en Derecho Canónico. Ingreso al Servicio Diplomático: 1.º de julio de 1999.

1.º de julio de 1999. Nuncio Apostólico en Bolivia: desde el 12 de septiembre de 2017.

desde el 12 de septiembre de 2017. Nuncio Apostólico en Tanzania: desde el 2 de enero de 2023.

desde el 2 de enero de 2023. Nuncio Apostólico en Colombia: designado el 15 de agosto de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.