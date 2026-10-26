Se siguen conociendo detalles del accidente automovilístico que involucró a la agrupación musical del artista colombiano Kbeto Zuleta, hijo del cantante ‘Poncho’ Zuleta, quien estaba en una presentación en Sincelejo y en el regreso a Valledupar el bus que los transportaba cayó al río Ariguaní.

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En principio, lo que se conoció es que en el lugar de los hechos fallecieron dos personas, un corista y un guitarrista, pero horas después se conoció que dos más también perdieron la vida mientras eran atendidos en el hospital de Bosconia, en Cesar.

Así lo confirmó el alcalde de ese municipio, Jorge Patiño, en diálogo con Blu Radio, quien comentó que desafortunadamente por la gravedad de las heridas perdieron la vida horas después del incidente.

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“Desafortunadamente dos de las personas que habían sido trasladadas a Valledupar fallecieron y dos que están allá en el sitio del accidente. Están haciendo los levantamientos respectivos y Kbeto y los otros muchachos que están acá en la clínica están esperando”, contó el alcalde.

Y agregó: “Con Kbeto, le están terminando de hacer unos procedimientos aquí y luego se pondrán de acuerdo con los médicos del avión para poder trasladarlos“.

Además, el alcalde confirmó que efectivamente al cantante tocó amputarle una de las piernas raíz de las lesiones sufridas en este lamentable hecho, por lo que la prioridad es trasladarlo a un hospital de más alta gravedad para que puedan seguirlo tratando, teniendo en cuenta que Bogotá y Medellín se perfilan como las principales opciones.

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De esta manera, este accidente ya dejó una cifra de cuatro personas fallecidas y más de 16 heridas, por lo que se siguen tratando a todos los lesionados en los municipios aledaños al suceso como en Valledupar para tratar las heridas y que así no sigan aumentando los muertos.

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