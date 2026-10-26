Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 26 de octubre en el departamento del Cesar dejó dos músicos fallecidos y varios integrantes de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta heridos. El bus en el que se movilizaban cayó al río Ariguaní, en jurisdicción del municipio de Bosconia, cuando regresaban de cumplir un compromiso musical.

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Con el paso de las horas se han conocido nuevos detalles de la emergencia, entre ellos la identidad de las personas lesionadas. Según informó ‘El Heraldo’, son 16 los heridos identificados, entre quienes se encuentra el cantante Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta e hijo del reconocido intérprete vallenato Poncho Zuleta.

La lista de afectados está integrada por Carlos Alberto Zuleta García, Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefernsson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

También aparecen Joel Jair Vásquez García, Iván Daniel Saurith Rumbo, Jorge Luis Quintero Calderón, Jorge Esteban García Morales, Luisa Fernanda Beltrán Mercado y Luis Miguel Beltrán del Portillo.

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Los dos heridos restantes son Hernando José Noriega Soto y Carlos Andrés Manjarrez Hinojosa, quienes fueron remitidos a la Clínica Erasmo para recibir atención médica, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

Dos músicos fallecieron en el accidente

El siniestro también dejó la muerte del corista Geovanny Lobo y del guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación musical. La noticia fue reportada por Esteban Bolaño, mánager del conjunto, en medio de la emergencia que mantiene en alerta a familiares y seguidores de los artistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perdió el control, chocó contra la baranda del puente y terminó en el río Ariguaní. El accidente ocurrió en el corredor vial que comunica el sector de El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Habitantes de la zona y organismos de socorro participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a centros asistenciales del municipio.

Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía son materia de investigación. Mientras avanzan las verificaciones, se espera que las autoridades y los centros médicos entreguen nuevos detalles sobre la evolución de los lesionados.

La tragedia enluta al mundo del vallenato y deja a dos integrantes de la agrupación sin vida, mientras los demás afectados reciben atención médica.

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