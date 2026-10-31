La periodista Érika Zapata llamó la atención de los televidentes durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol, luego de aparecer frente a las cámaras con un atuendo árabe. La corresponsal sorprendió con su vestuario y, además, compartió cuánto dinero pagó por el disfraz: 110.000 pesos.

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La aparición no pasó inadvertida, pues Zapata es una de las periodistas que suele mostrar una faceta espontánea y cercana en sus intervenciones. Su decisión de salir al aire con un atuendo diferente también resulta llamativa en un formato informativo en el que los corresponsales suelen mantener una presentación más tradicional.

El detalle del precio fue otro de los aspectos que despertó curiosidad. La comunicadora contó que el disfraz le costó 110.000 pesos, una cifra que compartió con los televidentes al mostrar su vestuario durante la emisión.

La periodista se ha ganado el reconocimiento de parte de la audiencia por una manera particular de contar las noticias. Su estilo se caracteriza por expresarse con naturalidad, utilizar un lenguaje cercano y no esconder su personalidad detrás de la formalidad que suele acompañar a los espacios informativos.

Esa autenticidad también se refleja en momentos como el que protagonizó en Noticias Caracol. Aunque su trabajo consiste en informar sobre hechos de actualidad, Zapata ha demostrado que puede hacerlo sin renunciar a su forma de ser.

Por eso, verla disfrazada durante la emisión del mediodía fue una escena poco habitual en los noticieros colombianos. No es común que los corresponsales aparezcan ante las cámaras con atuendos de este tipo, especialmente durante los espacios destinados a la información diaria.

La aparición de Érika Zapata dejó una imagen distinta de la habitual cobertura periodística y volvió a poner en evidencia una característica que la audiencia suele destacar de ella: su capacidad para comunicar con espontaneidad y conservar su personalidad mientras cumple con su labor informativa.

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