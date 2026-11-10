Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tercer Canal, un medio digital, denunció públicamente que su equipo periodístico fue objeto de amenazas recientes. La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de X del propio medio, en donde se hizo un llamado directo a la Fiscalía para que avance en las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer esta grave situación. La denuncia formalmente presentada ante las autoridades refleja la preocupación de la redacción de Tercer Canal por la seguridad de sus periodistas y la importancia de obtener respuestas oportunas de la justicia.

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De acuerdo con Tercer Canal, la intimidación directa ocurrió el 9 de noviembre, a través de una llamada telefónica en la que se advirtió explícitamente: "Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos?". Esta declaración resalta el nivel de riesgo que enfrentan quienes trabajan en medios independientes y la persistencia de amenazas en el entorno mediático del país. Al referirse a la denuncia presentada ante la Fiscalía, Tercer Canal manifestó la urgencia de que se tomen medidas adecuadas para identificar a los responsables y proteger tanto la libertad de prensa como la integridad de los comunicadores.

El contexto de la amenaza coincide con una serie de incidentes similares que han afectado a otros medios de comunicación en los últimos días. Tercer Canal aseguró que el caso se suma a “actos intimidatorios contra diversos medios” y recordó la vulnerabilidad que afrontan los periodistas en Colombia. En fechas cercanas al incidente contra Tercer Canal, Caracol Radio reportó haber recibido alertas de las autoridades por la posibilidad de un atentado contra Caracol Televisión, la empresa radial y otros medios. Esto llevó a que la emisora implementara medidas de prevención en coordinación con organismos de seguridad responsables, atendiendo las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo.

Según lo publicado, el incremento de amenazas a reporteros y empresas informativas evidencia una situación preocupante que requiere atención de parte de la institucionalidad y de los órganos de justicia. La cobertura y seguimiento de estos casos se pueden consultar en la sección Judicial del diario El Espectador, que profundiza sobre justicia, seguridad y derechos humanos en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el equipo de periodistas de Tercer Canal fue amenazado, según la denuncia pública?

Según la denuncia divulgada por Tercer Canal, la amenaza se materializó mediante una llamada donde se exigió que el medio "callara", lo que el portal considera parte de actos intimidatorios generalizados que enfrentan periodistas colombianos. Esta situación demuestra el alto nivel de riesgo al que están expuestos los equipos periodísticos por su labor informativa, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación tras las amenazas recibidas?

De acuerdo con la información compartida, los medios afectados, como Tercer Canal y Caracol Televisión, han presentado denuncias ante la Fiscalía y han implementado medidas preventivas en coordinación con autoridades encargadas de la seguridad. Adicionalmente, han fortalecido su cooperación con instituciones para proteger a su personal y garantizar la continuidad de su labor periodística bajo circunstancias de riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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