Por: El Espectador

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El escenario político nacional vivió una de sus tensiones más notorias recientes con el enfrentamiento verbal entre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro. Este episodio tuvo lugar dentro del contexto de manifestaciones relacionadas con la ley de ajuste fiscal, donde el presidente De la Espriella fue enfático en que no aceptaría que Petro "promueva un golpe de Estado". Todo esto se deriva de unas declaraciones dadas por Petro en Cali, donde sugirió que "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es actuar en las calles y de inmediato", lo cual encendió respuestas tanto de seguidores como de opositores y reavivó discusiones sobre la legitimidad de los resultados de las presidenciales de 2026. Según registró El Espectador, las afirmaciones del líder del Pacto Histórico no han tenido respaldo por parte de la comunidad internacional ni de la Registraduría Nacional.

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Por su parte, De la Espriella mantuvo su posición respecto a los procesos electorales, insistiendo en que una eventual victoria de la coalición opositora habría significado una "dictadura". Esta narrativa fue reforzada con su respuesta posterior desde X, donde contestó a los señalamientos realizados por Petro. El exmandatario, que fue calificado por De la Espriella como "corrupto y amoral", replicó diciendo que si "un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano". No obstante, de acuerdo con el reporte de Noticias RCN, el jefe de Estado aclaró que si bien los insultos personales no le afectan, no tolerará amenazas contra la democracia ni intentos desestabilizadores.

Dentro del partido de gobierno, el senador Rafael Nieto (Centro Democrático) denunció que Petro invitó públicamente a derrocar al gobierno, hecho que consideró una “instigación a delinquir”. Nieto, además, anunció que presentaría una denuncia penal, haciendo hincapié en que en Colombia los relevos de poder dependen de la Constitución y no de intereses particulares de los líderes políticos. Del lado opositor, Iván Cepeda, actual senador y excandidato del Pacto, fue mencionado en los cruces de acusaciones sobre posibles planes de desestabilización. Cepeda contestó a través de X que, si deben investigarse vínculos ilícitos, deberían ocuparse de la relación de De la Espriella con narcotraficantes y su ciudadanía estadounidense.

El jefe de Estado también envió una carta a su gabinete, publicada por Noticias RCN, en la que hizo un llamado a no pagar favores políticos y priorizar el cumplimiento del mandato popular, señalando que su gobierno llegó al poder sin el respaldo de poderosos sectores económicos ni de grandes medios. La tensión política, según El Espectador, se mantiene tanto en el Congreso como en las calles, alimentando la polarización y los cuestionamientos sobre las acciones de ambas orillas políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente De la Espriella acusa a Petro de promover un golpe de Estado?

El presidente Abelardo de la Espriella acusó a Gustavo Petro de promover un golpe de Estado debido a declaraciones del exmandatario desde Cali, en las que sugirió que la movilización en las calles podía ser un medio para actuar antes de recurrir al voto. Según lo registrado por El Espectador, De la Espriella consideró estas palabras como una amenaza directa a la democracia y la institucionalidad, lo que originó fuertes reacciones de distintos sectores políticos oficialistas, que incluso calificaron el discurso como instigación a delinquir.

¿Cuáles fueron las respuestas de la oposición y del oficialismo ante las declaraciones de Gustavo Petro?

Las respuestas ante las declaraciones de Gustavo Petro evidenciaron una amplia polarización. De acuerdo con Noticias RCN y El Espectador, el oficialismo, encabezado por senadores como Rafael Nieto y figuras como Paloma Valencia, tachó las palabras de Petro como un "golpe de Estado". Desde la oposición, senadores como Iván Cepeda respondieron señalando presuntas conductas irregulares de líderes del gobierno y reforzaron sus críticas a las políticas económicas del presidente de la Espriella y al uso de recursos públicos, prolongando así la confrontación política en el país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.