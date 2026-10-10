Por: El Espectador

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El senador Agmeth Escaf, miembro del movimiento Pacto Histórico, fue señalado públicamente por la exconsejera para la Reconciliación, Eva Ferrer, de pertenecer a una supuesta red de corrupción en la que estarían vinculados la entonces primera dama, Verónica Alcocer, y su primo Mario Fernández Alcocer. Estas declaraciones de Ferrer fueron publicadas en Revista Semana, y en ellas menciona que Escaf habría hecho parte de una estructura, presuntamente liderada por Alcocer y Fernández, que habría estado involucrada en tráfico de drogas hacia Venezuela y movimientos irregulares de dinero.

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Frente a estos señalamientos, Escaf rechazó de manera categórica todas las acusaciones y afirmó que se trata de calumnias que afectan su buen nombre. El senador sostuvo que las acusaciones de Ferrer no cuentan con pruebas, y que hacen parte de una campaña que “me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, según sus declaraciones, recogidas en el mismo medio.

En entrevista con Semana, Eva Ferrer aseguró que Verónica Alcocer habría encabezado un esquema de tráfico de drogas hacia Venezuela durante algunos viajes oficiales, acompañada de Fernández Alcocer y contando, supuestamente, con la participación de Escaf Tijerino, ambos con influencia en la Costa Caribe. Ferrer señaló que en un viaje específico de la entonces primera dama, en enero de 2023, habría traído de Venezuela más de 2,5 millones de pesos destinados a la campaña electoral de ese año. Adicionalmente, Ferrer indicó que Escaf y Verónica Alcocer habrían tenido desacuerdos económicos, diciendo textualmente: “Agmeth le roba a Verónica”.

Las declaraciones también incluyeron señalamientos en torno a presunta injerencia de Escaf en entidades públicas durante la administración de Gustavo Petro, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Procolombia y el Icetex. Ferrer sostuvo que, aunque el presidente no autorizaba esa participación, no habría intervenido para frenarla.

En respuesta, Escaf solicitó un derecho de réplica "en condiciones de igualdad" y reclamó el mismo espacio mediático para defenderse. El senador reafirmó: “soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas”. Finalmente, insistió que responderá ante la justicia y que su defensa será “con la verdad y ante los jueces”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Agmeth Escaf y qué respondió el senador?

Eva Ferrer acusó a Agmeth Escaf de pertenecer a una red que habría cometido delitos como tráfico de drogas y desvío de dinero hacia campañas políticas, junto a Verónica Alcocer y Mario Fernández Alcocer. Escaf negó las acusaciones, las calificó de calumnias sin pruebas, inició acciones legales contra Ferrer y pidió derecho de réplica.

¿Qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por qué se menciona en el caso de Agmeth Escaf?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad estatal encargada de velar por los derechos de la infancia y la familia en Colombia. En este caso, Ferrer alegó que Escaf habría tenido injerencia en el ICBF durante la administración de Gustavo Petro, aunque sin el aval del presidente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.