Un edificio que estaba en construcción colapsó este viernes 23 de octubre en Nairobi, capital de Kenia, y las autoridades temen que haya personas atrapadas bajo los escombros.

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La emergencia ocurrió cerca de la avenida Yusuf Haji, en Eastleigh, un sector del este de la ciudad con una importante actividad comercial.

La Policía y la Cruz Roja de Kenia participan en la atención de la emergencia. De acuerdo con información atribuida a las autoridades locales, se desplegó maquinaria para retirar los escombros y facilitar el acceso a las zonas donde podría haber víctimas.

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Video muestra el desplome de la estructura

En redes sociales circulan imágenes que registran el momento en que el edificio se viene abajo y levanta una gran nube de polvo.

La altura de la construcción tampoco está completamente establecida. Mientras algunos medios locales han mencionado cifras de entre 12 y 18 pisos, la Policía de Nairobi calcula que tenía alrededor de diez plantas.

Las autoridades no habían confirmado, en la información disponible, cuántas personas podrían estar atrapadas ni el balance de posibles víctimas.

BREAKING: Multi-storey building collapses in Kenya capital Nairobi, casualties feared https://t.co/40Moo9Z5ji — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 23, 2026

Equipos de emergencia trabajan en la zona

La Cruz Roja de Kenia informó que sus equipos trabajan con otras organizaciones para apoyar las labores de búsqueda y rescate. La entidad también pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar, con el fin de permitir que los rescatistas actúen de manera segura.

Por su parte, el gobierno del condado de Nairobi anunció el despliegue de maquinaria para remover los materiales que dejó el colapso y señaló que se buscaba conseguir recursos adicionales para atender la situación.

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, también explicó que los uniformados intervinieron para controlar la concentración de curiosos y prevenir posibles saqueos en los comercios cercanos.

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