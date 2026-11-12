Por: Portal Bogotá

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La Secretaría distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) tiene abierta la convocatoria para los cursos de natación por ciclos en las piscinas del Centro Felicidad Chapinero, iniciativa que busca fomentar la actividad física y el aprendizaje acuático en Bogotá. Estos cursos, estructurados en ciclos con fechas y horarios fijos, ofrecen una oportunidad para diferentes rangos de edad, desde bebés hasta adultos mayores, de acuerdo con información presentada en el sitio oficial del gobierno de Bogotá.

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El primer ciclo de inscripciones comenzará el 12 de noviembre de 2026, con un segundo ciclo programado para 2027. Cada ciclo contempla 8 clases por grupo (2 por semana); solo Matronatación y Madres Gestantes incluyen 4 clases (1 por semana). Todas las sesiones tienen fecha de inicio y cierre definidas; la última clase de cada ciclo está reservada para evaluación final y retroalimentación.

Los cursos están segmentados. Para Adultos (Niveles 1, 2 y 3), Iniciación (7 a 14 años) y Principiante (5 a 6 años), la entrada requiere una evaluación inicial obligatoria, con costo de $10.000. Este proceso, de 15 a 20 minutos, permite asignar a los participantes en el nivel adecuado según experiencia previa en natación. Las evaluaciones se realizarán del 12 al 22 de noviembre de 2026. Una vez evaluado, el nivel asignado aparece en la plataforma y usted decide si realizar la inscripción de inmediato o más adelante. Los cursos para Adulto Mayor, Adaptación al Medio Acuático, Matronatación y Madres Gestantes no exigen evaluación previa.

En cuanto a tarifas, los precios varían de acuerdo con el rango de edad y el número de sesiones: van desde $105.700 para Matronatación y Madres Gestantes, hasta $158.500 para Adultos Nivel 3. Los horarios están detallados por grupo y día, con opciones para acomodar diferentes necesidades. La inscripción depende de la disponibilidad de cupos, ya que cada grupo tiene límite y no se reciben más personas una vez alcanzada la capacidad máxima.

Las normas de asistencia especifican que no hay reprogramación de clases, por lo que las ausencias se consideran perdidas. Faltar a dos clases consecutivas implica la pérdida del curso, salvo que se presente incapacidad médica; en dicho caso, aunque la clase no se recupera, el estudiante no pierde su cupo. Para Madres Gestantes, el certificado médico es requisito esencial para la inscripción. Toda la información y los procesos de registro están disponibles en la página oficial del complejo de natación del Centro Felicidad Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y precios para inscribirse en los cursos de natación del Centro Felicidad Chapinero?

Según la Secretaría distrital de Cultura, Recreación y Deporte, inscribirse depende del grupo de edad y modalidad del curso. Algunos, como Adultos, Iniciación y Principiante, requieren una evaluación inicial de $10.000. Los precios de los cursos van de $105.700 hasta $158.500, y la inscripción solo es posible si hay cupos disponibles.

¿Qué reglas de asistencia y condiciones especiales aplican para los cursos de natación en Bogotá?

Las reglas establecen que no se reprograman clases y las ausencias no se recuperan. Faltar a dos clases consecutivas implica la pérdida del curso, excepto por incapacidad médica válida. En el caso de Madres Gestantes, es obligatorio presentar un certificado médico para poder inscribirse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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