Una aprobación del 73 % y una desaprobación del 22,7 % son los resultados que presenta IA Electoral sobre la imagen del presidente Abelardo de la Espriella al cumplir sus primeros 100 días de Gobierno. La medición también registra un 4,3 % de respuestas neutrales, cifras que contrastan con otro estudio divulgado este 12 de noviembre, según el cual la favorabilidad del mandatario no alcanza el 50 %.

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El sondeo de IA Electoral corresponde a un análisis de conversación digital desarrollado entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2026. La plataforma explica que clasifica con inteligencia artificial las valoraciones favorables, desfavorables y neutrales sobre el jefe de Estado.

Sin embargo, hay una diferencia importante: no se trata de una encuesta probabilística de opinión pública, sino de una medición de conversación digital. Por eso, sus resultados no necesariamente representan la percepción del conjunto de los colombianos.

Carlos Suárez reaccionó a las cifras de aprobación de De la Espriella

La publicación de los resultados provocó una reacción de Carlos Suárez, asesor del presidente y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, quien cuestionó otras mediciones sobre la imagen del mandatario y señaló a los medios de comunicación que las difundieron.

“Los de Siempre volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta. Mientras tanto, el mundo digital, dice otra cosa. En la campaña ya vimos quién decía la verdad”, escribió Suárez.

Los de SIEMPRE volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta. Mientras tanto, el mundo digital, dice otra cosa. En la campaña ya vimos quién decía la verdad. — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) November 12, 2026

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Aunque no mencionó directamente a la firma responsable de la otra medición, su comentario se conoció en medio de la divulgación de los resultados de Cifras y Conceptos.

Otra medición ubica la favorabilidad del presidente por debajo del 50 %

El informe de Cifras y Conceptos, presentado por su gerente general, César Caballero, señala que la imagen favorable de De la Espriella está por debajo de la mitad. El estudio se construyó con 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios, realizadas entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre.

Entre los aspectos que reciben mejores valoraciones aparecen las acciones de seguridad, las capturas de criminales y las visitas del mandatario a las regiones. En contraste, el informe identifica cuestionamientos a las relaciones internacionales, la reforma tributaria y la llamada batalla cultural.

Caballero también mencionó controversias por los videos del presidente junto a cadáveres, el Museo Nacional y expresiones como “Viva Cristo Rey”.

Así, las dos mediciones ofrecen resultados distintos sobre la imagen presidencial en los primeros 100 días. No obstante, sus metodologías y universos de análisis no son equivalentes, por lo que sus porcentajes no se pueden comparar como si fueran resultados de un mismo tipo de encuesta.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.