La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, compartió imágenes de su encuentro con el papa León XIV durante la visita del sumo pontífice a Lima, Perú. La esposa del presidente Abelardo De La Espriella participó en la ceremonia oficial de bienvenida y aprovechó el momento para enviar un mensaje de fe, gratitud y oración por el país.

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El encuentro tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre, luego de que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, invitara a Pineda a acompañar el recibimiento del líder de la Iglesia católica. La primera dama colombiana agradeció públicamente la invitación mediante una publicación en sus historias de Instagram.

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La ceremonia se llevó a cabo en la capital peruana y contó con la presencia de representantes de distintos países de la región. La actividad hizo parte de la tercera etapa de la gira sudamericana del pontífice, quien previamente había visitado Uruguay y Argentina.

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Así fue la visita de Ana Lucía Pineda a Perú

Antes del desplazamiento, la Cancillería colombiana confirmó que Ana Lucía Pineda viajaría a Perú para acompañar exclusivamente el acto de bienvenida al papa León XIV. La entidad también aclaró que los gastos del viaje serían asumidos con recursos propios de la primera dama, sin acudir al presupuesto estatal.

Durante su estadía, Pineda publicó fotografías junto a otras representantes de la región. Entre ellas apareció María Elena Urquidi, esposa del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. También compartió imágenes en compañía de monseñor Paolo Rudelli, quien se desempeñó como nuncio apostólico en Colombia.

Además de los registros del encuentro, la primera dama difundió algunos fragmentos de las intervenciones del papa. En una de sus publicaciones destacó una reflexión sobre la importancia de aprender de las experiencias y conservar una actitud de agradecimiento.

Otro de los mensajes que llamó su atención estuvo relacionado con la solidaridad y la disposición de escuchar a los demás. “Nadie puede ayudar a quien no ha escuchado”, fue una de las frases del pontífice que compartió con sus seguidores.

Pineda también publicó una intervención de Keiko Fujimori sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre los países de América Latina. En ese contexto, destacó la importancia de “reconocernos como hermanos y trabajar unidos para sanar el dolor de quienes más lo necesitan”.

De esta manera, la primera dama mostró parte de lo que significó para ella participar en el recibimiento del papa León XIV, una experiencia que describió desde la fe y la gratitud, con un mensaje dirigido también a Colombia.

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