Por: EL PILON SA

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Ante las denuncias públicas sobre supuestas anomalías en la reciente venta de 33 bienes municipales por parte de la Alcaldía de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación inició una "iniciativa investigativa" para determinar la legalidad de todo el proceso. Según información de EL PILÓN, esta medida responde a las inquietudes suscitadas después de que se afirmara que estos activos, entre ellos una Toyota Prado TXL modelo 2013, fueron vendidos por apenas 31 millones de pesos, lo cual equivale al 1 % del valor de referencia establecido.

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Un experto en derecho explicó a EL PILÓN que este tipo de iniciativas investigativas son procedimientos preliminares y rutinarios dentro de la Fiscalía. La intención es establecer si existe fundamento acerca de una posible conducta delictiva o si la información carece de veracidad y es consecuencia de una noticia falsa. Para ello, la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) debe desarrollar diversas labores orientadas a constatar los hechos notificados en medios u otras plataformas. "Cuando se tiene conocimiento de algún tipo de noticia o publicación, y se analiza que se puede caracterizar como un posible delito, se ordena a la policía judicial del CTI que cree una iniciativa investigativa. Ellos tienen que realizar todas las labores para verificar si efectivamente lo que están publicando sucedió en la realidad", señaló la fuente citada en el artículo de EL PILÓN.

Durante esta etapa, los funcionarios del CTI enfocarán sus esfuerzos en la revisión detallada de registros oficiales, documentos públicos y la trazabilidad del contrato. Lo que ocurra a nivel jurídico dependerá directamente de los hallazgos que se obtengan durante estas primeras diligencias. Si se logra determinar que los hechos son verídicos y hay elementos suficientes para inferir la comisión de un delito, el paso siguiente sería la apertura formal de la "noticia criminal", término que se refiere al inicio oficial de un caso penal.

El contexto del caso está señalado por el proceso identificado como SAEB-SGR-001-2026. De acuerdo con la denuncia del exconcejal Jhon Carpio, los bienes fueron vendidos a precios irrisorios y advirtió sobre la falta de experiencia del contratista adjudicatario. Por su parte, la alcaldía aclaró que la transacción se respaldó en un avalúo certificado y que los vehículos ya no cumplían las condiciones necesarias para ser asegurados. Así, la controversia continúa mientras las autoridades avanzan en la fase inicial de indagación, sin que por ahora haya una decisión de fondo sobre el futuro del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso de investigación que adelanta la Fiscalía sobre la venta de bienes en Valledupar?

La Fiscalía General de la Nación activó una "iniciativa investigativa", según lo reportado por EL PILÓN. Esta es una fase preliminar en la que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) examina documentos oficiales, la trazabilidad del contrato y verifica que la información publicada sea cierta antes de decidir si se formaliza una investigación penal por la venta de los bienes del municipio de Valledupar.

¿Por qué la venta de los 33 bienes del municipio de Valledupar causa controversia?

La polémica se originó porque los 33 bienes, incluidos vehículos y maquinaria pesada, fueron vendidos por 31 millones de pesos, solo el 1 % del valor referencial. Mientras el exconcejal Jhon Carpio denunció precios irrisorios y falta de experiencia del contratista, la alcaldía argumentó que se fundamentó en un avalúo certificado porque los vehículos ya no podían ser asegurados, según información publicada por EL PILÓN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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