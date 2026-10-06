Por: El Espectador

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La captura de Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como “La Morocha”, marcó un importante golpe a las disidencias de las Farc en el sur del país, específicamente en el departamento de Caquetá. Según información citada por El Espectador, las autoridades la señalan como presunta líder seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, organización comandada por alias “Calarcá”. Esta operación fue llevada a cabo en la vereda Zabaleta, ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá, por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Además de la detención de Agudelo Salazar, fueron capturados dos miembros de su esquema de seguridad y rescatados cinco menores de edad, quienes habrían sido reclutados para ser incorporados en la organización armada, de acuerdo con la información oficial.

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La trayectoria criminal de “La Morocha” se extiende a lo largo de ocho años, conforme a lo indicado por inteligencia militar. Tras la muerte de alias “Cibriano”, quien anteriormente dirigía la estructura Rodrigo Cadete, Agudelo Salazar asumió el rol directivo durante un año y dos meses. Ella es hermana de alias “Cotiz”, supuesto jefe militar del bloque Jorge Briceño Suárez, adscrito a las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), también bajo la influencia de alias “Calarcá Córdoba”. Se sabe, además, que mantuvo una relación sentimental con alias “Gato Diomedes”, jefe del antiguo frente 62 Míller Perdomo.

Durante su periodo de mando, las autoridades la vinculan con delitos como reclutamiento de menores, extorsión, homicidio y secuestro. Según reporta El Espectador, existen tres órdenes de captura vigentes en su contra por delitos como concierto para delinquir agravado y tenencia, fabricación y tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la información recogida en los testimonios y registros judiciales, Agudelo Salazar presuntamente ordenó la instauración de un paro armado para intimidar a la población civil y promovió mensajes en los que pedía a los campesinos ampliar cultivos ilícitos de coca.

En palabras del general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército, el mayor logro de esta intervención fue el rescate de los menores, quienes “hoy están a salvo y lejos de quienes pretendían instrumentalizarlos para sus propósitos criminales”. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en su cuenta de X que Agudelo Salazar era la encargada de “recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización”. Su historial, según el mandatario, incluye una serie de graves delitos, entre los que se cuentan reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias “La Morocha” y cuál era su rol en las disidencias de las Farc?

Alias “La Morocha”, identificada como Diana Milena Agudelo Salazar, fue considerada por las autoridades como la jefa seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete dentro de las disidencias de las Farc encabezadas por alias “Calarcá”. Asumió este cargo tras la muerte de alias “Cibriano” y tenía bajo su dirección tareas como el reclutamiento de menores, la presión a la población campesina y la coordinación de actividades delincuenciales en Caquetá, incluyendo la promoción de cultivos ilícitos y la imposición de paros armados, según declaraciones recogidas por El Espectador.

¿Qué delitos se le atribuyen a Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”?

De acuerdo con información de El Espectador y fuentes oficiales, a Diana Milena Agudelo Salazar se le atribuyen delitos como reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. A esto se suman órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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