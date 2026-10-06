Por: EL PILON SA

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José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias ‘Satanás’, escuchó el sentido de su fallo judicial desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, llamada ‘La Tramacúa’. En una decisión reciente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó su responsabilidad penal en delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y extorsión agravada. Según el fallo, Vera Sulbarán fue señalado como uno de los principales articuladores de las redes criminales conocidas como ‘Los Satanás’ y el ‘Tren de Aragua’, dos organizaciones vinculadas a profundas actividades ilícitas. Así lo informó el despacho judicial citado en el proceso.

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Sin embargo, aun cuando el fallo determinó una condena por concierto para delinquir y extorsión, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, en busca de una sanción más severa. Durante el juicio, el juez evaluó los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía 11 Especializada, concluyendo que no fueron suficientes para que se pudiera comprobar la participación de Vera Sulbarán en delitos de asesinato agravado, desplazamiento forzado, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Por este motivo, dictó un fallo absolutorio para estos cargos, desestimando su responsabilidad en los delitos de mayor gravedad social.

Se espera que el próximo 4 de noviembre se anuncie en audiencia pública la sentencia precisa, especificando el tiempo de prisión que Vera Sulbarán deberá cumplir. En la condena se incluirán aproximadamente cinco años que lleva privado de la libertad en detención preventiva, tiempo durante el cual ha sido trasladado por varios centros penitenciarios de Colombia, entre ellos Palo Gordo, La Picaleña y, en la actualidad, ‘La Tramacúa’, en la capital del Cesar.

El proceso judicial todavía sigue abierto a nuevas instancias. Tanto la Fiscalía y el Ministerio Público como el abogado defensor, Juan Pablo Molina, anunciaron la presentación de recursos de apelación. Así, el expediente será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, entidad encargada de examinar en segunda instancia el futuro judicial de quien es considerado uno de los hombres más temidos en el mundo del crimen organizado, de acuerdo con la información entregada en el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la acusación principal contra alias ‘Satanás’ según el fallo del Juzgado Octavo Penal?

De acuerdo con la decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la acusación central contra José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, está relacionada con el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y extorsión agravada, señalándolo como articulador de las redes criminales ‘Los Satanás’ y el ‘Tren de Aragua’.

¿Qué delitos no lograron ser probados en el proceso contra alias ‘Satanás’?

Durante el juicio, la Fiscalía no logró aportar las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Vera Sulbarán en homicidio agravado, desplazamiento forzado, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Por tal razón, el juez dictó un fallo absolutorio en esos cargos, según la información del despacho judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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