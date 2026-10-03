Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En una operación conjunta, la Fuerza Naval del Caribe, apoyada por la Fuerza Aérea Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró ubicar e inhabilitar un semisumergible y dos embarcaciones del tipo Go Fast en la zona rural de Uribia, en el departamento de La Guajira. Estos medios marítimos, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada Nacional, estarían vinculados a redes de narcotráfico encargadas de facilitar el traslado de estupefacientes desde el Caribe colombiano hacia mercados internacionales.

Sigue a PULZO en Discover

La importancia de esta operación radica en el impacto sobre la logística de las organizaciones criminales responsables del movimiento de droga hacia el exterior. Según la Armada Nacional, la capacidad de transporte de estos medios habría permitido movilizar más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína con destinos finales en lugares como Estados Unidos y Europa. El hallazgo y posterior inhabilitación de las embarcaciones representa, por tanto, un importante golpe a la infraestructura utilizada para sacar grandes cantidades de droga por vía marítima.

La intervención fue destacada por las autoridades como un avance significativo en los esfuerzos por limitar la acción de las estructuras criminales en la región de La Guajira. La coordinación entre las diferentes entidades oficiales permitió localizar las embarcaciones, presumiblemente pertenecientes a una red orientada exclusivamente a facilitar el movimiento internacional de estupefacientes. Para la Fuerza Naval del Caribe, la acción reduce de forma directa las capacidades logísticas de los grupos narcotraficantes, impactando tanto el tránsito de cargamentos como la posibilidad de establecer nuevas rutas internacionales para el tráfico ilegal de drogas.

Además, la presencia de estos medios marítimos evidencia la sofisticación y alcance de las redes de narcotráfico que operan desde el litoral colombiano. El papel activo de entidades como la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI resulta crucial para dificultar las operaciones del narcotráfico en la región. Las autoridades reafirmaron su compromiso para continuar acciones similares y evitar que organizaciones criminales utilicen a Colombia como plataforma para el envío de estupefacientes al exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la incautación de embarcaciones como los Go Fast y semisumergibles a las rutas del narcotráfico en Colombia?

La incautación e inhabilitación de embarcaciones como las tipo Go Fast y los semisumergibles limita de manera directa la capacidad logística de las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. Esto dificulta el transporte de grandes cantidades de estupefacientes y restringe la posibilidad de establecer conexiones con rutas internacionales, según informó la Armada Nacional.

¿Qué funciones cumplen la Fuerza Naval del Caribe, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI en las operaciones contra el narcotráfico?

La Fuerza Naval del Caribe se encarga de patrullar y controlar las áreas marítimas, la Fuerza Aérea Colombiana brinda apoyo desde el aire para la localización e identificación de embarcaciones sospechosas y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación coordina los aspectos judiciales y de inteligencia de las operaciones, de acuerdo con las declaraciones oficiales contenidas en el reporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.