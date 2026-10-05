Por: El Espectador

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La justicia colombiana dio un importante paso en la persecución de bienes vinculados a estructuras ilegales, luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga decretara el embargo de una finca ubicada en Cimitarra, Santander. Este predio, conocido como Piedra Linda, posee una extensión de 1.154 hectáreas y está avaluado en más de 21.300 millones de pesos colombianos, de acuerdo con información de la Fiscalía General. El inmueble es objeto de investigaciones porque, según los datos recolectados por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, habría sido empleado para actividades propias del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio.

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La Fiscalía aseguró, en sus pesquisas, que la finca habría sido utilizada para el entrenamiento tanto físico como armado de integrantes de estructuras paramilitares con presencia en esa zona. Testimonios y labores avanzadas de policía judicial revelaron además la posible presencia de instructores extranjeros que fueron contratados para formar a miembros de dichas organizaciones ilegales. Aunque el predio está registrado a nombre de una persona particular, el análisis patrimonial evidenció presuntas conexiones con individuos asociados al narcotráfico y a la consolidación de grupos armados ilegales, como lo expuso el ente de investigación.

Aunque no se ha determinado con certeza a qué dirigente concreto del paramilitarismo correspondía la propiedad, la Fiscalía y fuentes históricas de la región puntualizan que en el Magdalena Medio, específicamente en Santander, surgieron en los años 80 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). Este grupo, comandado por Gonzalo y Henry de Jesús Pérez, tuvo una evolución importante que los llevó, hacia finales de los años 90, a integrarse al proyecto paramilitar liderado por los hermanos Castaño.

El destino de la finca Piedra Linda ya fue definido por la Fiscalía: será entregada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), con el objetivo de convertirla en una fuente de recursos para las víctimas del conflicto armado. De esa manera, se busca reparar parcialmente los daños causados por años de violencia y despojo en la región.

¿Por qué fue embargada la finca Piedra Linda en Cimitarra, Santander?

La finca fue embargada porque, según la Fiscalía General, existen pruebas de que habría servido de base para entrenamiento físico y armado de grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Además, investigaciones patrimoniales vincularon su propiedad con posibles actividades de narcotráfico y conformación de estructuras armadas ilegales, lo cual motivó que la magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impusiera medidas cautelares sobre el inmueble.

¿Qué funciones cumple la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)?

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una entidad encargada de gestionar la reparación a personas afectadas por el conflicto armado. Entre sus tareas está administrar predios ocupados o decomisados, para recaudar fondos que permitan atender necesidades de las víctimas y avanzar en el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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