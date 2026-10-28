Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La búsqueda de los cinco hombres desaparecidos en el sur del Tolima ha sufrido un nuevo y lamentable giro. Robinson Merchán, uno de los integrantes de este grupo, fue encontrado sin vida. La noticia fue confirmada por uno de sus hermanos a través de una publicación en redes sociales, aumentando la preocupación y el dolor que ya enfrentan las familias de los desaparecidos. Merchán formaba parte del grupo que, según reportes, habría sido secuestrado por un grupo armado ilegal en la zona rural de Ataco.

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Este caso se suma al de Duber Guluma Navarro y Darwin Soto, quienes también habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cuerpos fueron hallados en aguas del río Saldaña, en jurisdicción de los municipios de Coyaima y Ortega. Según la información publicada, ambos habrían sido víctimas de la misma situación, aunque los detalles oficiales siguen pendientes. Estos hechos han generado consternación entre sus allegados y en la comunidad, que clama por respuestas y por el esclarecimiento de lo sucedido.

Con el hallazgo reciente del cuerpo de Robinson Merchán, la angustia entre las familias se intensifica, pues el paradero de los demás desaparecidos todavía es desconocido. Además, medios locales informaron sobre la localización de un posible cuarto cuerpo; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de esta persona.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló públicamente al Frente Gerónimo Galeano, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como responsable de las desapariciones. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios reconocidos y citadas directamente desde la gobernación, la mandataria exigió garantías para la vida y la integridad de quienes permanecen desaparecidos.

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento se está a la espera de un pronunciamiento formal tanto de la Policía del Tolima como de la Gobernación, que, según la información difundida, lideran las investigaciones en curso. La situación permanece en desarrollo y el llamado de los familiares sigue siendo el mismo: conocer la verdad sobre lo ocurrido y dar con el paradero de quienes aún no han sido ubicados. Toda la información presentada ha sido tomada de publicaciones y reportes conocidos por medios regionales y confirmados por voces oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas desaparecidas en el sur del Tolima?

De acuerdo con los reportes publicados por medios locales, los desaparecidos en el sur del Tolima pertenecen a un grupo de cinco hombres cuya desaparición fue atribuida a un posible secuestro por un grupo armado ilegal en zona rural de Ataco. Hasta el momento, los nombres confirmados incluyen a Robinson Merchán, Duber Guluma Navarro y Darwin Soto, de quienes ya se ha informado el hallazgo de sus cuerpos.

¿Qué son las disidencias de las FARC y qué relación tienen con el caso de Tolima?

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son grupos que no se acogieron al proceso de paz y continúan operando ilegalmente. Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el Frente Gerónimo Galeano, una de estas disidencias, fue señalado como responsable de la desaparición de los hombres en el sur del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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