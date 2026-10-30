Un presunto intento de secuestro y un robo violento son materia de investigación en Medellín, luego de que varias personas ingresaran durante la madrugada de este viernes 30 de octubre a una vivienda del barrio Villa la Iguana. El caso dejó una persona muerta y otra lesionada, de acuerdo con el reporte del hecho.

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La situación se conoció hacia las 6:40 a. m., cuando la comunidad alertó a la línea 123 sobre la presencia de una persona herida con arma cortopunzante en inmediaciones de la sede de la Universidad Nacional. Según la Policía, una de las víctimas habría sido abandonada en un sótano ubicado frente al parqueadero de motocicletas de la institución.

Tras recibir el aviso, uniformados y autoridades competentes llegaron al sector para atender la emergencia y comenzar las labores de investigación. En el lugar adelantaron la inspección correspondiente, recopilaron material probatorio y escucharon a una mujer que entregó detalles sobre lo ocurrido dentro de su vivienda.

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De acuerdo con el testimonio, al menos ocho hombres habrían entrado a la casa mientras los integrantes de la familia dormían. Los presuntos responsables los intimidaron con armas de fuego y elementos cortopunzantes para exigirles objetos de valor y dinero. Durante el asalto, las víctimas fueron amordazadas y los sujetos se llevaron una suma de efectivo y tres celulares.

La mujer también relató que su hermano y su esposo fueron atacados con un arma cortopunzante. Ante las heridas de este último, ella decidió trasladarlo a la unidad hospitalaria Policlínica, donde recibió atención médica. La Policía tuvo conocimiento de la situación a partir de la llamada de alerta y del testimonio recopilado en el sector.

Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el hecho y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el presunto intento de secuestro y el hurto. La investigación también deberá precisar la participación de cada uno de los señalados y las circunstancias que llevaron a que una persona muriera y otra resultara lesionada.

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