Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula y el registrador Hernán Penagos concretaron un acuerdo significativo el miércoles 18 de noviembre, cuyo propósito central es modernizar y ampliar los servicios de registro civil e identificación para los colombianos residentes en el extranjero. De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa, que involucra la coordinación directa con el gobierno nacional, tendrá presencia en 31 países distribuidos por los cinco continentes, reflejando la magnitud del alcance diplomático y administrativo. La estrategia plantea incorporar avances tecnológicos en consulados de Colombia, con 12 países en Europa, 11 en América, 3 en Asia, 3 en África y 2 en Oceanía, lo que evidencia un esfuerzo transversal por mejorar la atención a connacionales en el exterior.

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El eje de esta transformación tecnológica se fundamenta en la implementación de tres soluciones clave: el Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB), estaciones integradas de servicios (EIS) fijas y EIS móviles. Según Penagos, esto permitirá que los colombianos residentes en el extranjero tengan una experiencia más ágil, clara y confiable al momento de realizar trámites como el registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula. El SRCWEB se instalará en 42 consulados y apunta a simplificar la expedición de registros civiles, disminuir errores en el ingreso de datos y fortalecer el control del Número Único de Identificación Personal (NUIP). Entre los lugares que contarán con esta tecnología figuran consulados en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Caracas, Lima, Quito y Guayaquil, entre otras.

Por otro lado, las estaciones integradas de servicios fijas estarán presentes en 18 consulados, garantizando que los procesos de documentos de identidad se tramiten en línea, con la presencia confirmada en sedes como Brasilia, Río de Janeiro, Iquitos y Canberra. Para atender a quienes no pueden desplazarse fácilmente a las sedes consulares, se suman EIS móviles en nueve consulados, incluyendo Houston y Washington, permitiendo jornadas de identificación en zonas rurales y comunidades apartadas.

En el marco de la cooperación institucional, la Registraduría propone fortalecer los lazos bilaterales con Venezuela para el registro civil e identificación, pues en el periodo 2025-2026 se han registrado 43.160 trámites para ciudadanos venezolanos. Según la entidad, es clave impulsar el intercambio seguro de información, facilitar consultas y prevenir el fraude registral, todo con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer una comunicación efectiva entre ambos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la modernización de los servicios de registro civil e identificación en los consulados de Colombia?

La modernización de los servicios en los consulados de Colombia, según lo señalado por las autoridades, implica la instalación de tres soluciones tecnológicas principales: el Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB), estaciones integradas de servicios fijas y EIS móviles. Estas herramientas buscan facilitar y agilizar trámites como la obtención del registro civil, cédula y tarjeta de identidad para los colombianos en el exterior, al mismo tiempo que mejoran la precisión y seguridad de los datos registrados.

¿Cuáles son los objetivos de la cooperación en identificación entre Colombia y Venezuela?

De acuerdo con la Registraduría, la cooperación entre Colombia y Venezuela en temas de identificación tiene como objetivos principales fortalecer el intercambio seguro de información sobre registros civiles y biometría, facilitar la consulta y validación de registros y prevenir casos de fraude registral, todo esto mediante la coordinación entre las autoridades de ambos países y el apoyo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.