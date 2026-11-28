De la Espriella anunció que recibió un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas, otorgado por la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que cursó sus estudios.
El reconocimiento fue compartido por el propio De la Espriella a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud por la distinción y destacó la importancia que tuvo su formación universitaria en su trayectoria personal y profesional.
Gracias a mi alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, por concederme el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas.
Recibo esta distinción académica con profundo honor y gratitud, acompañado de mi familia, pilar fundamental de mi vida, inspiración de mis… pic.twitter.com/Z5RtNZjPbrLee También
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— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 28, 2026
El mandatario señaló que, aunque su preparación académica está enfocada en el derecho, siempre ha buscado conocimientos en otras disciplinas para comprender mejor al ser humano y la sociedad.
Según explicó, fue precisamente en las aulas de esa universidad donde entendió que el ejercicio jurídico va más allá del conocimiento de las leyes y requiere una comprensión amplia de las dinámicas sociales.
En su mensaje también relacionó este reconocimiento con la responsabilidad que actualmente tiene al frente de la Presidencia de la República. Afirmó que gobernar implica escuchar, actuar con prudencia, mantener la disposición de aprender y reconocer los conocimientos de otras personas.
De la Espriella recibió la distinción acompañado de su familia, a la que calificó como un pilar fundamental en su vida y una fuente de inspiración para afrontar los desafíos de su carrera.
Finalmente, manifestó que asume el reconocimiento con humildad y reiteró que el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y del país.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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