Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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De acuerdo con la propuesta más reciente presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el salario mínimo en Colombia podría experimentar un incremento sustancial para el año 2027. Según la proyección efectuada con base en la cifra actual de $1.750.905, un aumento del 38,4 % haría que el salario base alcance alrededor de $2.423.252 mensuales, excluyendo el auxilio de transporte. Si este auxilio, actualmente en $200.000, también recibiera un ajuste proporcional, llegaría a aproximadamente $276.800, llevando el total mensual para quienes reciben ambos conceptos de pago a cerca de $2.700.052. Estas cifras forman parte de estimaciones matemáticas y reflejan el escenario propuesto desde los sindicatos, pero aún no representan un valor definitivo ni una decisión oficial.

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El debate en torno al salario mínimo no solo gira en torno a una cifra, sino también a una negociación compleja en la que intervienen el Gobierno, los representantes de los sindicatos y los empresarios. Como resalta la información, el porcentaje final que se apruebe dependerá de un proceso de concertación donde se evaluarán factores como la inflación, la productividad del país, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, la CUT sostiene su planteamiento con el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares colombianos, buscando así un mayor bienestar. Por otro lado, desde el sector empresarial, especialmente entre quienes representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, se ha manifestado preocupación por el impacto que un incremento elevado podría tener en los costos laborales, aspecto que se discute en la mesa de concertación salarial.

Es importante subrayar que, aunque la propuesta de la CUT de elevar el salario mínimo en un 38,4 % ha despertado gran interés, todavía no existe un acuerdo definitivo. La decisión sobre el incremento oficial solo se conocerá una vez se concluya la etapa de negociación entre todas las partes involucradas. Por lo tanto, hasta ahora, los montos que se mencionan en las proyecciones deben considerarse como posibles escenarios, no como cifras aprobadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones afectan el aumento del salario mínimo en Colombia?

El aumento del salario mínimo se define mediante negociaciones que consideran diversos factores como la inflación, el crecimiento económico, la productividad y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, según la información sobre la mesa de concertación salarial entre sindicatos, empresarios y Gobierno.

¿Cuánto sería el salario mínimo en 2027 si se aprueba la propuesta de la CUT?

Si prospera la propuesta de la CUT de un ajuste del 38,4 %, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a alrededor de $2.423.252, y con el auxilio de transporte ajustado en la misma proporción, el total podría acercarse a $2.700.052 mensuales, aunque este cálculo aún no es definitivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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