Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El panorama de la industria de comida rápida en Colombia experimentó un significativo cambios tras el anuncio de la adquisición de Presto por parte del grupo Nutresa, presidido por Jaime Gilinski. De acuerdo con información difundida, el jueves 22 de octubre de 2026, Nutresa firmó un contrato para hacerse cargo de la marca Presto, junto con su estructura productiva completa, que incluye puntos de venta, una planta y centros de producción. Esta transacción fue comunicada públicamente después de confirmarse que la empresa operadora de la cadena, Franquicias y Concesiones S. A. S. (Frayco), había ingresado en liquidación judicial.

Sigue a PULZO en Discover

La situación de Frayco, revelada el 13 de octubre de 2026, daba cuenta de una compleja coyuntura financiera que ya en 2023 había obligado a la compañía a iniciar un proceso de reorganización empresarial, de acuerdo con los datos suministrados en el reporte. Una vez en liquidación, la venta se perfila como un salvavidas para una marca con fuerte tradición en el país, fundada en 1981 y que ha transitado por diferentes manos empresariales a lo largo de 45 años. La operación tiene como fin asegurar la continuidad de Presto bajo un nuevo liderazgo, aunque no se dio a conocer el valor económico del negocio según la información disponible.

La llegada de Presto al portafolio de Grupo Nutresa implica que dos de las cadenas de hamburguesas más reconocidas en Colombia, Presto y El Corral, compartirán ahora casa matriz junto con otras marcas como El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Este movimiento empresarial representa una significativa integración en el sector de la comida rápida nacional. La República informó que, en 2025, El Corral obtuvo ingresos de $791.204 millones, y Presto $108.629 millones, cifras que, al sumarlas, ilustran la relevancia comercial del conglomerado, sin que eso sea un indicativo inmediato de monopolio.

Para clientes y empleados, Grupo Nutresa afirmó que la marca Presto mantendrá su identidad y propuesta característica, dando inicio a una nueva etapa. Jaime Gilinski expresó que se busca potenciar el crecimiento de Presto “de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”. Por su parte, Abelardo De La Espriella indicó en declaraciones que la transacción ayudaría a preservar 700 empleos; sin embargo, esta cifra proviene únicamente de su declaración pública y no implica una confirmación absoluta sobre la continuidad de los puestos de trabajo, lo cual dependerá del proceso de transición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa en 2026?

Presto fue vendida debido a que su empresa operadora, Franquicias y Concesiones S. A. S. (Frayco), atravesaba dificultades financieras y tuvo que declararse en liquidación judicial el 13 de octubre de 2026. La situación adversa llevó a la necesidad de un nuevo propietario que asegure la continuidad de la marca y sus operaciones. La adquisición por parte de Grupo Nutresa respondió a esta coyuntura, permitiendo que Presto inicie una nueva etapa empresarial bajo un conglomerado con trayectoria en el sector.

¿Qué significará para Presto y sus empleados estar bajo el Grupo Nutresa?

Estar bajo el control de Grupo Nutresa implica que Presto mantendrá su identidad y propuesta, mientras cuenta con el respaldo operativo y financiero de un gran conglomerado. Aunque el conglomerado afirmó su intención de preservar la esencia de Presto, aspectos como la estabilidad laboral y las condiciones de empleo quedan sujetos a la forma en la que se gestione la transición. Según Abelardo De La Espriella, se buscaría preservar 700 empleos; sin embargo, este dato debe interpretarse como una expectativa y no como un hecho confirmado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.