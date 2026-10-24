Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Programa Estratégico Social y Empresarial (PESE) de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO) representa una innovadora opción de grado en la modalidad de Emprendimiento y Empresarialidad. Su enfoque principal radica en acercar la formación académica a contextos empresariales reales, destacando la responsabilidad social que los empresarios desarrollan en sus organizaciones. El PESE integra esta visión junto a otras oportunidades formativas como el Proyecto Capstone y el Plan de Negocios, involucrando a actores relevantes de la universidad y del sector productivo regional. Este programa surgió como respuesta a las inquietudes y necesidades identificadas por la rectora Carolina Tovar Torres, quien tuvo un papel determinante en el acercamiento entre la academia y el sector empresarial, además de liderar la construcción inicial de la propuesta. Hernán, desde Proyección Social, acompañó el proceso y aportó al desarrollo del programa, bajo una estructura de maduración progresiva y participación múltiple.

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De acuerdo con el documento técnico de UNIMINUTO, el PESE busca desarrollar competencias clave como pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial, liderazgo e innovación. El modelo está diseñado para que los estudiantes conozcan situaciones reales vividas por empresarios, las analicen y formulen propuestas de fortalecimiento. Entre los retos identificados en el Tolima -donde se concentra la iniciativa- figuran el fortalecimiento del liderazgo directivo, la planeación estratégica, la productividad y el acceso a mercados. La región cuenta con más de 23.000 unidades productivas registradas ante la Cámara de Comercio de Ibagué, de las cuales el 94 % son micro y pequeñas empresas. El PESE se propone conectar el conocimiento universitario con la realidad y necesidades del tejido empresarial local.

La experiencia actual del PESE está orientada a la responsabilidad social de los empresarios. En una primera etapa, estudiantes de posgrado desarrollan trabajos de caracterización y diagnóstico con empresarios, identificando las acciones de responsabilidad social que han implementado y cómo estas han impactado su entorno. Las herramientas empleadas incluyen entrevistas, grupos focales, observación, diarios de campo y otras técnicas de investigación. A partir de esto se construye un diagnóstico y se propone un plan estratégico para fortalecer las acciones existentes.

En una segunda etapa, el componente de Comunicación permite diseñar una estrategia o plan de medios para visibilizar las trayectorias de responsabilidad social de los participantes, contando quién es el empresario, qué acciones ejecuta y cómo se relaciona con su comunidad. Actualmente, dos empresas del Grupo Empresarial del Tolima, que agrupa a más de 40 empresarios locales, están vinculadas a esta primera experiencia.

El PESE articula la formación académica, fortalece la conexión entre UNIMINUTO y el sector productivo e impulsa el desarrollo regional, enmarcándose dentro de tres ejes: pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial y liderazgo transformador. A diferencia del Proyecto Capstone -que tiene una orientación consultiva-, el PESE centra su labor en caracterizar y robustecer la responsabilidad social ya existente de los empresarios participantes, ampliando luego sus alcances a través de estrategias comunicativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la responsabilidad social empresarial y cómo la trabaja el PESE de UNIMINUTO?

La responsabilidad social empresarial (RSE) comprende las acciones que las empresas realizan para contribuir positivamente a la sociedad, el medio ambiente y su comunidad, más allá de sus fines económicos. El PESE de UNIMINUTO se enfoca en identificar, analizar y fortalecer las acciones de RSE ya existentes en los empresarios participantes, proponiendo mejoras y visibilizando sus trayectorias e impactos mediante diagnósticos, planes estratégicos y estrategias de comunicación.

¿Qué diferencia hay entre el PESE y el Proyecto Capstone de UNIMINUTO?

El Proyecto Capstone en UNIMINUTO se basa en una lógica de consultoría, donde el estudiante aborda diferentes áreas de una empresa para aplicar sus conocimientos ante una problemática real. Por su parte, el PESE tiene como eje el liderazgo estratégico y la responsabilidad social empresarial, realizando diagnósticos centrados en las acciones de RSE del empresario para luego proponer planes de fortalecimiento y visibilización, articulando además componentes comunicativos en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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