Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) decidió contratar una auditoría forense con enfoque técnico, jurídico y económico, con el objetivo de examinar de forma detallada los convenios interadministrativos, los contratos vinculados a infraestructura tecnológica y las adquisiciones estratégicas de la entidad. Esta medida se toma en respuesta a recientes cuestionamientos que han surgido por la contratación en RTVC y por los anuncios realizados por la administración actual, que señala la existencia de posibles irregularidades identificadas durante las revisiones internas. De acuerdo con una fuente cercana consultada por la prensa, la decisión responde a la preocupación generada por las situaciones que han salido a la luz en torno a los procesos contractuales, buscando establecer si existen anomalías que deban ser reportadas a las autoridades.

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Uno de los casos más recientes que motivó la puesta en marcha de la auditoría es la compra de la unidad móvil de televisión, cuyo valor fue de $11.924 millones. El 15 de octubre, la administración de RTVC informó que detectó presuntos sobrecostos que superarían los $2.000 millones, además de deficiencias técnicas en el vehículo, el cual, según la propia entidad, no ha entrado en operación por la falta de una planta eléctrica. La administración indicó que los hallazgos fueron trasladados a los organismos de control estatales para que avancen en las investigaciones correspondientes.

Adicionalmente, el 20 de octubre, la entidad comunicó que halló irregularidades relacionadas con las planillas de aportes a salud y pensión presentadas por contratistas entre 2023 y 2026. Según información de RTVC, algunos de estos documentos reportarían pagos que en realidad no se habrían realizado, lo que llevó a la administración a ordenar una revisión ampliada de los soportes presentados y de los controles sobre la contratación. No obstante, la administración aclaró que la determinación de eventuales responsabilidades queda en manos de las autoridades competentes.

El nuevo contrato de auditoría forense tiene como propósito examinar en detalle los procesos mencionados bajo los componentes técnico, jurídico y económico. Esta revisión se suma a la auditoría de cumplimiento sobre la gestión contractual de RTVC, que adelanta la Contraloría General de la República desde el 24 de agosto de 2026, la cual ha priorizado, entre otros aspectos, un contrato para operación, mantenimiento e infraestructura de emisión y transmisión técnica. Se espera que los resultados de ambas auditorías permitan establecer si existen nuevas fallas o responsabilidades dentro de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la RTVC decidió contratar una auditoría forense en sus contratos recientes?

La decisión de RTVC de contratar una auditoría forense surge tras surgir inquietudes internas y externas relacionadas con convenios, contratos de tecnología y adquisiciones estratégicas. Según la fuente citada en el texto, se busca analizar a fondo los procesos de contratación y establecer si han existido irregularidades que deben ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes, especialmente tras los hallazgos en la compra de la unidad móvil y en los aportes a salud y pensión.

¿Qué es una auditoría forense y por qué es relevante para organismos públicos como la RTVC?

Una auditoría forense es una revisión especializada que permite investigar con enfoque técnico, jurídico y económico posibles anomalías o fraudes en la administración pública. En el caso de RTVC, este proceso resulta relevante porque ayuda a identificar fallas en los contratos y adquisiciones, permitiendo establecer responsabilidades y fortalecer la transparencia en la gestión de recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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