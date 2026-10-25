Luis Inázio Lula da Silva dio sus primeras declaraciones luego de haber ganado las elecciones de Brasil. Sin embargo, durante varios minutos tuvo que aguantarse las ganas de hablar por unas secuelas de unas complicaciones de salud que presentó.

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Justo antes de dar sus palabras, tosió en reiteradas ocasiones y hasta debió beber agua debido a un percance en su garganta. Por ello, tuvo que pasarle el micrófono al vicepresidente del vecino país y su fórmula electoral, Geraldo Alckmin.

Momentos después, el mandatario brasileño se repuso y finalmente dejó un mensaje de agradecimiento para sus seguidores por haber logrado remontar en la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro. A su vez, dejó pullas que habrían sido contra los gobiernos de Estados Unidos e Israel: “No seremos patio trasero de ningún país”.

“Quiero agradecer la generosidad de la juventud brasileña, que salió a las calles para defender la democracia. Quiero agradecer a las personas mayores, a quienes vi hoy en las calles”, agregó Lula.

El reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, da su primer discurso después de conocerse los resultados. “En esta segunda vuelta, quiero agradecer la generosidad de la juventud brasileña, que salió a las calles para defender la democracia. Quiero agradecer a las personas mayores, a quienes vi hoy en las calles. Vi a muchas personas siendo llevadas por sus nietos para votar, a personas con movilidad reducida y a personas con cáncer y otras enfermedades. Todas fueron a votar porque logramos convencerlas de que el voto era muy importante para garantizar la democracia en el país”, dijo Lula. #Vocesysonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 26, 2026

El presidente de Brasil fue diagnosticado de cáncer de laringe en 2012, lo que le dejó serios problemas en su voz. Aunque superó esta feroz enfermedad, ha tenido secuelas a la hora de hablar, lo que le ha pasado factura por resequedad y fatiga.

El mandatario reelecto tuvo un reñido triunfo en el que consiguió el 51,78 % de los votos, que son más de 64 millones. Por su parte, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tuvo el 48,22 %, para un total de casi 60 millones.

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