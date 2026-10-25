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Gustavo Petro fue de los primeros en reaccionar a la victoria de Luiz Inázio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, luego de vencer al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El líder de la izquierda de Brasil alcanzó más de 64 millones de votos con el casi el 100 % de las mesas contadas. El mandatario del país vecino alcanzó el 51,78 % de los sufragios, contra el 48,22 % alcanzados por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (más de 59 millones).

Ante eso, el expresidente colombiano dejó un retador mensaje contra sus detractores, tanto en territorio nacional como en Latinoamérica. “Se ha detenido el fascismo de América Latina en Brasil”, arrancó Petro su mensaje a través de ‘X’.

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El líder del Pacto Histórico aseguró que Brasil “logró frenar” una supuesta campaña de bots falsos y que la gente impidió el fraude electoral.

“Se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien, Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”, sentenció el expresidente.

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de… pic.twitter.com/oETnxYC6Sq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

Lula da Silva llega a su cuarto periodo como presidente de Brasil. El oriundo de Pernambucano llegó al poder en 2003 y estuvo allí hasta 2011. Después de quedar preso por un caso de corrupción, volvió al ruedo electoral en 2023 para enfrentarse por la presidencia a Jair Bolsonaro, quien buscaba la reelección y fue derrotado por el líder de izquierda.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.