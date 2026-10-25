Las elecciones de Brasil siguen bastante reñidas, mientras se define el futuro del rumbo político del país vecino, marcado por una disputa bastante polarizada. Con el conteo de más del 70 % de las mesas registradas. Luiz Inázio Lula da Silva adelanta ligeramente a su adversario, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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De acuerdo a las cifras del Tribunal Superior Electoral, sobre las 6:50 p. m. (hora colombiana), el actual mandatario del gigante de Sudamérica tiene una ligera ventaja del 51,24 % de los votos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuenta con el 48,76 %.

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