El escándalo en torno a la presunta asignación de contratos públicos a cambio de favores personales durante la administración del expresidente Gustavo Petro sumó nuevos elementos probatorios en el plano digital. Un rastreo adelantado por la Unidad Investigativa de El Tiempo confirmó que tres de las cuatro cuentas de Facebook señaladas por Deicy Jiménez Ramírez como las vías de contacto utilizadas por el exmandatario continúan activas en la red social.

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Según las declaraciones entregadas por la joven a la opinión pública, los encuentros personales y el envío de documentos laborales se coordinaron mediante los usuarios denominados Penser Lesujet, Michel Foucault, Mihail Bukharin y Altheaïs Monteluz. El reporte técnico verificó que la cuenta ‘Penser Lesujet’ registra apertura formal en octubre de 2025, utiliza la imagen de perfil de un hombre con estilo ‘rasta’ y mantiene seguimiento a cuatro cuentas radicadas en Colombia, correspondientes a perfiles de modelos, un portal informativo y una cuenta política.

Jiménez sostuvo ante las autoridades que la última interacción registrada con el usuario ‘Lesujet’ se produjo el 16 de agosto de 2022, días después de la posesión presidencial. Asimismo, la denunciante precisó que remitió su hoja de vida a través de la cuenta ‘Altheaïs Monteluz’, canal por el cual se le interrogó sobre su formación académica antes de ser vinculada formalmente a la subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, entidad en la que ejerció labores de consolidación de informes.

El rastreo identificó además la vigencia de la cuenta ‘Michel Foucault’, la cual exhibe la fotografía de un hombre afroamericano tomada de un banco de imágenes sin derechos de autor. Desde este perfil, la testigo afirmó haber recibido el enlace oficial con la intervención de Petro ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2022.

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La acumulación de evidencia digital se integra a la investigación formal abierta por la Fiscalía General de la Nación, la cual indaga la adjudicación de cinco contratos en entidades como el Sena, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, cuyos montos rozan los 100 millones de pesos. Mientras el organismo acusador evalúa el levantamiento de la privacidad en las listas de amigos de dichas cuentas para verificar otros posibles nombramientos, entes como la Defensoría del Pueblo y el propio Dapre han solicitado la verificación exhaustiva de los hechos, frente a los cuales el exmandatario mantiene un rechazo categórico.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.